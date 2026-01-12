Karácsony Gergely figyelmeztet – így készül Budapest

A meteorológiai előrejelzések újabb havazást valószínűsítenek, de komoly esélye van a vegyes csapadéknak és az ónos esőnek is kedd délutánig – írta Facebook bejegyzésében a Karácsony Gergely. A főpolgármester továbbra is azt kéri, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, szükség esetén is csak téli gumival felszerelt autóval induljanak útnak.

„A fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról” – emlékeztetett. Hétfőn a mellékútvonalakat takarítják, valamint több mint 25 millió négyzetméternyi fővárosi kezelésű közterület folyamatos kézi, gépi síkosságmentesítését.

Több mint 100 speciális célgép dolgozik, több mint 550 munkavállaló végez napi szinten síkosságmentesítéshez kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt egy hétben a síkosságmentesítést végző járműveink összesen közel 140 ezer kilométert tettek meg Budapest útjain – összegzett Karácsony Gergely.