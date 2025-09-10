Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok

Pavel Muravejko azt közölte, hogy az orosz drónok véletlenül léptek be a lengyel légtérbe, miután navigációs rendszereik leálltak.

A fehérorosz haderő vezérkari főnöke - aki egyben a hadügyminiszter első helyettese is - a hivatalos Telegram csatornáján közzétett videóban azt állítja, hogy a repülő robotok "eltévedtek", és közülük többet maga Fehéroroszország lőtt le a saját területe felett - adta hírül a BBC.

A tábornok azt mondta, hogy a fehérorosz hatóságok helyi idő szerint 23 és hajnali 4 óra között a drónokkal kapcsolatban több üzenetet váltottak a lengyel és a litván illetékesekkel.

Ugyanakkor a brit hírforrás emlékeztet rá, hogy Fehéroroszország Moszkva-barát diktatúra, amely 2022 februárjában lehetővé tette, hogy az orosz inváziós erők a területéről is támadást indítsanak Ukrajna ellen. Londonban ezért arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad hinni az olyan kijelentéseknek, mint amilyeneket Pavel Muravejko tett.

Ellenben a BBC lehetségesnek tartja, hogy végül Moszkva is az eltévedt drónokról szóló állítással magyarázza majd a Lengyelországot ért provokációt. Erre nem is kellett sokat várni, mert a varsói orosz nagykövetség vezetője máris visszautasította, hogy szándékos akcióról lett volna szó. A brit sajtó idézi Andrej Ordas ideiglenes ügyvivőt, aki kijelentette: nincs semmi bizonyíték arra, hogy orosz eredetűek lettek volna a lengyel légtérbe behatoló drónok. Hozzátette: a történtek miatt bekérették a lengyel külügybe.

Nyugati megfigyelők a történtek után az latolgatják, hogy a NATO milyen választ adhat a történtekre. Erős az a vélekedés, hogy a nyugati katonai szövetség

Ukrajna egyes határvidékei fölé is kiterjesztheti Lengyelország és a balti államok légvédelmét.

Így még az előtt lehetőség nyílna a NATO területét veszélyeztető orosz robotok lelövésére, hogy azok átlépnék bármelyik szövetséges állam határát.

Közben a világhálón több fénykép is megjelent a Lengyelország felett lelőtt orosz drónokról. Az alábbi képen egy Gerbera típusú robot látható, ami a határtól 100 kilométerre lévő Mniszkowban zuhant le.

? #BreakingNews | @RepublikaTV is the first to publish photos of a drone found in Mniszków, Opoczno County (100 km from Warsaw).



Our information: at least 20 Russian drones entered Polish airspace. Those posing a threat were neutralized by the Air Force. Poland remains the only… pic.twitter.com/eoK9TpkOcE — michal.rachon (@michalrachon) September 10, 2025

Egy másik internetes beszámolóból pedig az derült ki, hogy az egyik orosz drón egy lakóházra zuhant és súlyosan megrongálat azt.

A Russian attack drone hit and damaged a house in the village of Wyryki, Poland, overnight. pic.twitter.com/kWFmZ0iawz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2025

A képeket a határtól 20 kilométernyire, Wyryki településen készítették.