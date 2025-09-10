ARÉNA
Gerbera orosz drón
Nyitókép: militarnyi.ua

Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok

Infostart

A fehérorosz vezérkari főnök azt állítja, hogy eltévedt orosz drónok repültek be az éjjel Lengyelország légterébe.

Pavel Muravejko azt közölte, hogy az orosz drónok véletlenül léptek be a lengyel légtérbe, miután navigációs rendszereik leálltak.

A fehérorosz haderő vezérkari főnöke - aki egyben a hadügyminiszter első helyettese is - a hivatalos Telegram csatornáján közzétett videóban azt állítja, hogy a repülő robotok "eltévedtek", és közülük többet maga Fehéroroszország lőtt le a saját területe felett - adta hírül a BBC.

A tábornok azt mondta, hogy a fehérorosz hatóságok helyi idő szerint 23 és hajnali 4 óra között a drónokkal kapcsolatban több üzenetet váltottak a lengyel és a litván illetékesekkel.

Ugyanakkor a brit hírforrás emlékeztet rá, hogy Fehéroroszország Moszkva-barát diktatúra, amely 2022 februárjában lehetővé tette, hogy az orosz inváziós erők a területéről is támadást indítsanak Ukrajna ellen. Londonban ezért arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad hinni az olyan kijelentéseknek, mint amilyeneket Pavel Muravejko tett.

Ellenben a BBC lehetségesnek tartja, hogy végül Moszkva is az eltévedt drónokról szóló állítással magyarázza majd a Lengyelországot ért provokációt. Erre nem is kellett sokat várni, mert a varsói orosz nagykövetség vezetője máris visszautasította, hogy szándékos akcióról lett volna szó. A brit sajtó idézi Andrej Ordas ideiglenes ügyvivőt, aki kijelentette: nincs semmi bizonyíték arra, hogy orosz eredetűek lettek volna a lengyel légtérbe behatoló drónok. Hozzátette: a történtek miatt bekérették a lengyel külügybe.

Nyugati megfigyelők a történtek után az latolgatják, hogy a NATO milyen választ adhat a történtekre. Erős az a vélekedés, hogy a nyugati katonai szövetség

Ukrajna egyes határvidékei fölé is kiterjesztheti Lengyelország és a balti államok légvédelmét.

Így még az előtt lehetőség nyílna a NATO területét veszélyeztető orosz robotok lelövésére, hogy azok átlépnék bármelyik szövetséges állam határát.

Közben a világhálón több fénykép is megjelent a Lengyelország felett lelőtt orosz drónokról. Az alábbi képen egy Gerbera típusú robot látható, ami a határtól 100 kilométerre lévő Mniszkowban zuhant le.

Egy másik internetes beszámolóból pedig az derült ki, hogy az egyik orosz drón egy lakóházra zuhant és súlyosan megrongálat azt.

A képeket a határtól 20 kilométernyire, Wyryki településen készítették.

Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és miért

Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és miért

Másfél órás interjút adott az Ötnek Orbán Viktor. Szerinte "kádereik" nem demotiváltak, de megvan a határ időben, ameddig lehet "jópofáskodni" a kampányban. Szólt a nemzeti konzultációról, Hatvanpusztáról, magánrepülős utazásairól és az elmúlt 15 évben meggazdagodott vállalkozókról is. Varga Judit szerinte a politikára termett, Oroszország pedig megnyerte a háborút Ukrajnában, de Európa Amerika nélkül is megállíthatná, ha...
 

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

