e-autó, elektromos autó, parkolás, autótöltés,
Nyitókép: Pixabay

Megszűnő parkolási kedvezmények, itt a villanyautósok fontos listája

Infostart

Továbbra sincs egységes országos szabályozás a környezetkímélő járművek parkolási kedvezményeire vonatkozóan, így a feltételek településenként jelentősen eltérhetnek. Mivel a parkolási rendet az önkormányzatok saját hatáskörben, helyi rendeletekkel szabályozzák, a zöld rendszámos autók tulajdonosainak érdemes minden út előtt tájékozódniuk az aktuális előírásokról.

A naprakész adatok alapján a magyarországi városokat három fő kategóriába sorolhathajuk a kedvezmények szempontjából - írja a villanyautosok.hu.

Korlátlan ingyenes parkolást biztosító városok

Ezeken a településeken jelenleg minden zöld rendszámos jármű (elektromos és tölthető hibrid) díjmentesen várakozhat.

  • Budapest: Minden kerületben ingyenes, kivéve a XI. kerületi Alíz utcát (magánút) és a Normafa fizetőparkolóját. Fontos: a fővárosi kedvezmény a tervek szerint 2027. január 1-jén megszűnik.
  • Vidéki városok: Balassagyarmat (egyelőre regisztráció nélkül), Eger, Gyöngyös, Hajdúnánás, Harkány, Hatvan, Hévíz, Monor, Orosháza, Salgótarján, Siklós, Székesfehérvár, Tamási és Vác.

Korlátozott kedvezményeket nyújtó települések

Több városban csak bizonyos feltételek mellett, vagy kizárólag tisztán elektromos autók számára biztosított az ingyenesség, gyakran előzetes regisztrációhoz kötve.

  • Debrecen: Csak regisztrált, tisztán elektromos autóval rendelkező, debreceni lakosoknak.
  • Miskolc, Kaposvár, Pécs, Szolnok: Kizárólag tisztán elektromos járműveknek (Miskolcon, Pécsett és Szolnokon regisztráció is szükséges).
  • Szombathely, Veszprém: Csak a külsőbb (zöld és sárga) zónákban ingyenes, a piros zónában fizetni kell.
  • Csorna: A töltőállomásokon maximum 2 óra várakozás engedélyezett az időpont feltüntetésével.
  • Ráckeve: Csak a 2. zónában díjmentes.

Városok, ahol már megszűnt a kedvezmény

Az elmúlt években és hónapokban számos település kivezette a zöld rendszámosok támogatását. Itt már minden környezetkímélő autónak fizetnie kell a parkolásért.

  • Legfrissebb módosítások (2025-2026): Cegléd, Gödöllő, Szilvásvárad, Tapolca, Tatabánya.
  • Korábban megszüntetők: Ajka, Békéscsaba, Esztergom, Győr, Hajdúszoboszló, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kékestető, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pápa, Siófok, Sopron, Szekszárd, Szentendre, Tiszafüred, Velence és Zalaegerszeg.

A szakemberek arra figyelmeztetik az autózókat, hogy a regisztrációhoz kötött városokban (például Pécs vagy Miskolc) a zöld rendszám puszta léte nem mentesít a bírság alól, ha az előzetes bejelentés elmaradt.

