A gondolatvezérlést is gyakorolták a kínai űrállomáson

A China Media Group videós beszámolója szerint a múlt héten távirányítású dokkolási műveleteket, orvosi mentési eljárásokat, valamint vészhelyzeti evakuációs kiképzést is magukban foglaló gyakorlatokat hajtottak végre. A jelentés szerint az elvégzett feladatok a legénység fedélzeti felkészültségének és vészhelyzeti reagálóképességének javítását szolgálták.

A dokkolási gyakorlat során kézi vezérlőeszközökkel gyakorolták az űreszközök precíz irányítását, míg az orvosi kiképzés a fedélzeti egészségügyi berendezések kezelésére és a vészhelyzeti eljárások áttekintésére irányult. A legénység tűzesetet szimuláló evakuációs gyakorlatot is végrehajtott, amely az egyik állomásmodul gyors elhagyását igényelte.

Gondolatvezérlés az űrben

A kiképzések mellett a legénység több tudományos kutatási projektben is jelentős előrelépést ért el. Az űrorvoslás területén virtuális valóságot alkalmazó eszközök és EEG berendezések segítségével vizsgálták a szem-agy koordinációt.

A kutatás célja az agyból érkező vezérlőjelek súlytalanság alatti változásainak elemzése, ami a jövőben hozzájárulhat az agy-számítógép interfészek fejlesztéséhez.

Mindemellett a lítium-ion akkumulátorok elektrokémiai folyamatait vizsgáló fedélzeti optikai kísérlet is zavartalanul haladt, amely az elvárások szerint megbízhatóbb és hatékonyabb energiatároló megoldások fejlesztését segítheti a jövőbeli űrkutatásban.