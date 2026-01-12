ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.4
usd:
331.73
bux:
117385.41
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pekingi földi irányítóközpont képernyõjérõl készített képen a Sencsou-19 és a Sencsou-20 ûrhajó legénységének tagjai a Föld körül keringõ Tienkung (Mennyei Palota) kínai ûrállomáson 2025. április 25-én, miután az utóbbi ûrhajó sikeresen összekapcsolódott az ûrállomással. A Sencsou-19 legénysége várhatóan április 29-én tér vissza a Földre.MTI/EPA/Hszinhua/Csin Liang
Nyitókép: MTI/EPA/Hszinhua/Csin Liang

A gondolatvezérlést is gyakorolták a kínai űrállomáson

Infostart

A Sencsou-21 háromfős legénysége az elmúlt napokban több fedélzeti kiképzési feladatot és tudományos kísérletet hajtott végre a Tienkung űrállomáson.

A China Media Group videós beszámolója szerint a múlt héten távirányítású dokkolási műveleteket, orvosi mentési eljárásokat, valamint vészhelyzeti evakuációs kiképzést is magukban foglaló gyakorlatokat hajtottak végre. A jelentés szerint az elvégzett feladatok a legénység fedélzeti felkészültségének és vészhelyzeti reagálóképességének javítását szolgálták.

A dokkolási gyakorlat során kézi vezérlőeszközökkel gyakorolták az űreszközök precíz irányítását, míg az orvosi kiképzés a fedélzeti egészségügyi berendezések kezelésére és a vészhelyzeti eljárások áttekintésére irányult. A legénység tűzesetet szimuláló evakuációs gyakorlatot is végrehajtott, amely az egyik állomásmodul gyors elhagyását igényelte.

Gondolatvezérlés az űrben

A kiképzések mellett a legénység több tudományos kutatási projektben is jelentős előrelépést ért el. Az űrorvoslás területén virtuális valóságot alkalmazó eszközök és EEG berendezések segítségével vizsgálták a szem-agy koordinációt.

A kutatás célja az agyból érkező vezérlőjelek súlytalanság alatti változásainak elemzése, ami a jövőben hozzájárulhat az agy-számítógép interfészek fejlesztéséhez.

Mindemellett a lítium-ion akkumulátorok elektrokémiai folyamatait vizsgáló fedélzeti optikai kísérlet is zavartalanul haladt, amely az elvárások szerint megbízhatóbb és hatékonyabb energiatároló megoldások fejlesztését segítheti a jövőbeli űrkutatásban.

Kezdőlap    Tudomány    A gondolatvezérlést is gyakorolták a kínai űrállomáson

kísérlet

akkumulátor

sencsou-21

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Irán térsége összezárna az Egyesült Államok beavatkozása ellen

Szakértő: Irán térsége összezárna az Egyesült Államok beavatkozása ellen
Iránban több mint 500-an meghaltak az iszlám rezsim elleni tiltakozások során. Nagy kérdés, hogy a belengetett amerikai beavatkozás megtörténhet-e, és ha igen, milyen formában? N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát kérdezte az InfoRádió.
 

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Karácsony Gergely figyelmeztet – így készül Budapest

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A NATO létét fenyegeti Grönland ügye

A NATO létét fenyegeti Grönland ügye

Grönland kormánya megerősítette, hogy a sziget védelmének továbbra is a NATO keretei között kell maradnia, és ismét elutasította Donald Trump amerikai elnök szigetfelvásárlási ötletét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek

Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek

A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Is this the biggest threat to Iran's Islamic republic since 1979? Our experts answer your questions

Is this the biggest threat to Iran's Islamic republic since 1979? Our experts answer your questions

On Sunday night, President Trump said the US was considering whether to take action in response to the deadly crackdown - adding that Iran "wants to negotiate".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 05:46
Tudatunk új csatatere, az információ fegyverré vált
2026. január 11. 18:35
Négy év után fellángolt a szerelem - ennek az egész világ örülhet
×
×
×
×