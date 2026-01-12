ARÉNA - PODCASTOK
Egy csoport klasszikus Barbie és Ken baba a strandon.
Nyitókép: Unsplash

Új tagja van a Barbie-családnak: autista babát dobott piacra a Mattel

Infostart

A megértést és az elfogadást hirdető Barbie-babák sorában az autizmussal élő lett a következő. A Mattel korábban is hozott már forgalomba különböző egészségügyi problémákkal küzdő, vagy éppen különleges jegyekkel bíró figurákat.

Hétfőn bemutatta az első autista Barbie-babát a Mattel a sokszínűséget ünnepelve, és folytatva azon babák sorát, melyben már megtalálható figura Down-szindrómával, vitiligóval, de látássérült Barbie is volt már – írja az ABC News.

A vállalat szerint több mint 18 hónapon át fejlesztették az autista babát egy autizmussal foglalkozó nonprofit szervezettel (Autistic Self Advocacy Network) karöltve, hogy javítsák az autizmussal élők reprezentáltságát a médiában. A cél az volt, hogy egy olyan Barbie-t fejlesszenek, ami megmutatja, hogyan élik meg az autisták az őket körülvevő világot.

„Az autizmus nem feltétlenül ismerhető fel azonnal, mivel számos különböző nehézségben és viselkedési formában megmutatkozhat”

– mondta Noor Pervez, a szervezet közösségi menedzsere, aki szorosan együttműködött a fejlesztésben a vállalattal. Hozzátette, az autizmusnak nincs egyértelmű külső jele, de bizonyos módokon ábrázolható.

Például az új Barbie tekintete kissé oldalra néz, utalva arra, hogy egyes autisták igyekeznek kerülni a közvetlen szemkontaktust. Emellett a könyöke és csuklója is mozgatható, hogy eljátszhatók legyenek vele az autistákra jellemző, önstimuláló kéz- és karmozdulatok. Továbbá a ruhája is bő szabású lett, mivel a szakértő szerint bizonyos autizmussal élőket kifejezetten zavarnak a szűk szabású öltözékek, ruhavarrások.

Minden autista Barbie-hoz jár továbbá egy rózsaszín fidget spinner, egy zajszűrő fejhallgató és egy tablet, amit azon autisták eszközeiről mintáztak, akiknek gondjaik vannak a verbális kommunikációval.

Noor Pervez azt is hangsúlyozta, hogy az autista Barbie indiai vonásokat kapott, mivel így az autisták egy olyan szegmensét képviseli, ami ritkán van reprezentálva a mindennapokban.

A Mattel 2023-ban mutatta be a Barbie Fashionists sorozat első ilyen darabját, a Don-szindrómás Barbie-t, tavaly nyáron pedig egy olyat, amelyik 1-es típusú cukorbetegségben szenved. A sorozathoz tartozik még műlábas Ken-baba, hallókészülékes Barbie, de megtalálható még magas, alacsony, teltkarcsú, illetve különböző haj- és bőrszínű babák is.

Az autista Barbie várhatóan márciustól lesz elérhető a vállalat webshopjában és a forgalmazó üzletláncokban.

barbie baba

mattel

egyesült államok

autizmus

játék

tolerancia

kollekció

