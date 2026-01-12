ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MAV Zrt.

Téglával dobták meg a buszvezetőt

Infostart / MTI

2025-ben 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat - közölte a MÁV-csoport.

A támadások döntő többsége, 126 eset a vasúti üzletág munkatársait - elsősorban a jegyvizsgálókat - érintette. A legkritikusabb vonalak közé tartozik a ceglédi, a szobi és a székesfehérvári vonal, valamint a pécsi fővonal esetében Ercsi és vonzáskörzete.

Volán-járművezetőket 48 alkalommal ért támadás, leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben.

A HÉV-en tavaly 5 esetben bántalmazták a dolgozókat

- írták.

Kifejtették, az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed: egy székesfehérvári helyi Volán járatra például gépkocsiból lőttek fegyvernek látszó tárggyal.

Újfehértónál egy jegyvizsgálót fújtak le paprika spray-vel; Alsózsolcánál téglával dobták meg a buszvezetőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett; több esetben késsel fenyegették meg a dolgozókat jellemzően a menetjegy hiánya miatti konfliktusok során.

A MÁV-csoport minden esetben rendőrségi feljelentést tesz, és jogi segítséget, valamint mentális támogatást nyújt a bántalmazott munkatársaknak.

Hozzátették, a felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera.

A közleményben hangsúlyozták: a jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntethető.

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internet letiltása miatt nem lehet ellenőrizni, de egy jogvédő szervezet szerint több mint 500 embert öltek meg az iráni tüntetések idején. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

×