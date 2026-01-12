ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.15
usd:
330.58
bux:
116783.9
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - DECEMBER 08: U.S. President Donald Trump participates in a roundtable discussion with farmers in the Cabinet Room of the White House on December 08, 2025 in Washington, DC. President Trump is expected to announce a $12 billion farm aid package, which includes one-time payments to those affected by the administrationâs trade policies. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Alex Wong

Donald Trump nem tágít, Európa pedig fegyverrel védené meg Grönlandot

Infostart

Az amerikai elnök egyre határozottabb kijelentéseket tesz azzal kapcsolatban, hogy Grönlandot így, vagy úgy, de az Egyesült Államokhoz csatolja. Eközben több európai ország is jelezte, hogy megerősítené katonai jelenlétét a szigeten.

Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén egy Grönlanddal kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, hogy „ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni.” „Grönland így vagy úgy, a miénk lesz” – tette hozzá.

A Daily Mail értesülése szerint az elnök olyannyira komolyan gondolja a dolgot, hogy utasította az amerikai vezérkart, hogy dolgozzanak ki egy tervet Grönland esetleges katonai megszerzésére – írja az Economx.

A lap szerint az elnök nem azonnali katonai akcióra adott utasítást, hanem egy olyan forgatókönyv kidolgozását kérte, amely egy esetleges jövőbeli döntés alapjául szolgálhat. A lap azt írja, Donald Trump környezetében egyre erősebben jelenik meg az a nézet, hogy Grönland stratégiai jelentősége – különösen az arktiszi térség militarizálódása, valamint Oroszország és Kína növekvő jelenléte miatt – az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke.

A hírek szerint viszont az amerikai katonai vezetés részéről komoly aggályok merültek fel, ugyanis egy ilyen terv jogi és politikai következményei beláthatatlanok lennének.

Eközben több európai ország, élükön Németországgal és az Egyesült Királysággal, azt fontolgatja, hogyan növelhetné katonai jelenlétét Grönlandon, hogy egyértelművé tegye Donald Trump amerikai elnök számára: Európa komolyan veszi a sziget és a sarkkör biztonságát – írja a Bloomberg híradása nyomán a Portfolio.

Az érintett államok arról tárgyalnak, milyen formában és milyen eszközökkel tudnák erősíteni jelenlétüket a szigeten és annak térségében. A hírügynökség úgy tudja, Németország egy Arctic Sentry, azaz Sarkvidéki őrszem nevű közös NATO-missziót javasolna, a Balti-tengeren már működő misszió mintájára. A kezdeményezés a térség katonai megfigyelését és az infrastruktúra védelmét erősítené. A német kormány szerint erre azért van szükség, mert Oroszország és Kína egyre aktívabb a térségben, ami új biztonsági kockázatokat jelent.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint is fokozni kellene a térségben a katonai jelenlétet, erről már egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral is.

Az európai országok szervezkedése azután kapcsolt magasabb fokozatra, hogy Trump nemrég – visszatérve a tavaly már többször belebegtetett szándékához – kijelentette: meg akarja szerezni Grönlandot.

Grönland a dán koronához tartozó, de nagyfokú autonómiát élvező terület, Dánia pedig továbbra is diplomáciai úton oldaná meg a helyzetet. A dán és a grönlandi külügyminiszter Washingtonba utaznak, hogy tárgyaljanak a szerintük az amerikai oldalon terjedő túlzó vagy pontatlan biztonsági érvekről, és nyomatékosítsák, hogy Grönland jövőjéről nem lehet a helyi lakosság és a NATO-szövetségesek megkerülésével dönteni

A grönlandi parlament nemrég közös nyilatkozatban tiltakozott Donald Trump túlzó kijelentései ellen, a pártok szerint a sziget lakóinak saját maguknak kell dönteniük a jövőjükről.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump nem tágít, Európa pedig fegyverrel védené meg Grönlandot

egyesült államok

hadsereg

európai unió

donald trump

védelem

dánia

grönland

külpolitika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internet letiltása miatt nem lehet ellenőrizni, de egy jogvédő szervezet szerint több mint 500 embert öltek meg az iráni tüntetések idején. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai mozgások a pénzpiacon: vizsgálat indult a Fed elnöke ellen, a forintot sem hagyják nyugton

Drámai mozgások a pénzpiacon: vizsgálat indult a Fed elnöke ellen, a forintot sem hagyják nyugton

Hétfő reggel a forint vegyes képet mutat a főbb devizákkal szemben: az euróval szemben enyhe gyengülés, a dollárral szemben viszont határozott erősödés látszik, miközben a nemzetközi piacokon a dollár általánosan nyomás alá került. Ma a geopolitikai hírek lesznek meghatározók a devizapiacokon, valamint a befektetők már elkezdhetik árazni a magyar inflációval kapcsolatos várakozásaikat, amely adatokat holnap teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb energiaháborút indított Oroszország: ez nagyon fog fájni, rengeteg lakos fagyoskodhat a brutál hidegben

Újabb energiaháborút indított Oroszország: ez nagyon fog fájni, rengeteg lakos fagyoskodhat a brutál hidegben

Az ukrán energiaválság az orosz támadások nyomán tovább súlyosbodik, miközben Budapest retorikai fenyegetései miatt Kijev alternatív energiaimport-útvonalakat keres.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

The US president says Iran "wants to negotiate", adding: "I think they're tired of being beat up by the United States."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 08:34
A tulaj szerelte fel a habot: újabb részletek a szilveszteri, svájci tragikus tűzvészről
2026. január 12. 07:59
Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar
×
×
×
×