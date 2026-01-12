ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő Ernő
Nyitókép: Pixabay

EU-s védelmi biztos: állandó európai hadseregre lenne szükség

Infostart

Andrius Kubilius védelmi biztos úgy véli, egy állandó, mintegy százezer fős közös hadsereg felállítása megfelelő védelmet jelentene Európának.

Az Európai Unió védelmi biztosa, Andrius Kubilius szerint az EU-nak nemcsak katonai, hanem politikai szinten is alapvetően át kell alakítania közös védelmi rendszerét. Úgy véli, érdemes lenne megfontolni egy állandó, mintegy 100 ezer fős európai haderő létrehozását, valamint a védelempolitikai döntéshozatal reformját – írja a Politico híradása nyomán az atv.hu.

A védelmi biztos egy Svédországban tartott biztonságpolitikai konferencián beszélt róla, hogy új helyzetet tremt az orosz agressziú és az USA Európától való eltávolodása, illetve a Grönland kapcsán megfogalmazott fenyegetései.

Ennek kezelésére egy átfogó, „nagy ugrásszerű” megközelítést tart szükségesnek az európai közös védelem újragondolásában.

Úgy véli, az Egyesült Államok példája azt mutatja, hogy az egységes katonai és védelmi struktúra hatékonyabb, mint a széttagolt, tagállami szintű rendszerek.

Andrius Kubilius hangsúlyozta, hogy három tényezőn múlik Európa védelmi felkészültsége: a védelmi ipari kapacitásokba irányuló beruházásoktól, a megfelelően szervezett és felkészült intézményektől, valamint a politikai akarattól, amely szükség esetén az elrettentésre és a katonai fellépésre is kiterjed. Szerinte nem elegendő a jelenlegi rendszer megnövelt finanszírozása, főként az egységesség hiánya miatt. A védelmi biztos leszögezte:

Európának nem különálló nemzeti hadseregek laza összességeként, hanem egységes szereplőként kellene képesnek lennie a fellépésre.

Ennek egyik lehetséges eszköze egy erős, állandó európai katonai erő létrehozása, amelynek gondolatát korábban több európai vezető is felvetette.

A döntéshozatal megerősítése érdekében Andrius Kubilius javasolta egy Európai Biztonsági Tanács felállítását. Elképzelése szerint a testület állandó és rotációs tagokból állna, részt venne benne az aktuális tanácsi elnökséget betöltő tagállam, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is. Sőt, szerinte az Egyesült Királyságot is be kellene vonni, így összesen 10-12 taggal működne azzal a céllal, hogy a legfontosabb védelmi kérdésekben ne csak vitát folytasson, hanem gyors döntés-előkészítést is végezzen.

