2026. január 12. hétfő Ernő
Két magyar rendőr nagy erőkkel figyeli a jeges Dunát, hazánk legnagyobb folyóját.
Nyitókép: Police.hu

Rendőrségi döntés: hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán a jégzajlás miatt

Infostart / MTI

Hajózási zárlatot rendeltek el kishajókra, vízi sporteszközökre, csónakokra - tette közzé hétfőn a police.hu.

A közlemény szerint a Duna Szap-Mohács (1811+000 fkm – 1433+000 fkm) közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.

A korlátozás alól mentesülnek a folyamfelügyeleti és vízügyi szervek, a komp- és révátkelők kishajói, az esetlegesen szükségessé váló mentési és segítségnyújtási munkálatokban részt vevő kishajók és egyéb úszólétesítmények, valamint a víziközlekedésben résztvevő úszólétesítmények szolgálati kishajói, csónakjai.

A hajósoknak szóló hirdetményt Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály tette közzé hétfőn - olvasható a tájékoztatóban.

Kezdőlap    Belföld    Rendőrségi döntés: hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán a jégzajlás miatt

rendőrség

duna

hajózás

hideg

