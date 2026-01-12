ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.61
usd:
330.86
bux:
116361.37
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Roma Termini pályaudvar Rómában.
Nyitókép: Unsplash

Rendkívüli készültség Rómában, szuperveszélyes a főpályaudvar környéke

Infostart

Korábban is vörös zóna volt a migránsok miatt a Termini pályaudvar, most viszont még magasabb biztonsági készültséget rendelt el a rendőrség.

Tovább erősítették a katonák és rendőrök jelenlétét az olasz főváros központi vasútállomásánál, miután a Termini-pályaudvarnál migránsok egy csoportja több embert is megtámadott – írja a hatóság tájékoztatása nyomán az Economx.

Egy ötvenhét éves olasz férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ahol intenzív osztályon kezelik, miután szombat késő este a Termini-pályaudvarral szomszédos utcában, néhány méterre a bejárattól, körbevették és megverték. A rendőrségi közlés szerint az áldozat az ipari minisztérium munkatársa.

A térfigyelő kamerák felvételei alapján egy hét-nyolc fős csoport vette körbe a férfit, többször megütötték, elsősorban az arcán. A csoport utána szétszéledt.

Eddig egy húszéves tunéziait és egy tizennyolc éves egyiptomit állítottak elő, mindketten büntetett előéletűek.

Az egyiptomi állampolgárt január elején ki is utasították Olaszországból, mivel illegálisan érkezett az országba, ennek ellenére ott maradt.

A támadás után egy órával, a Termini-pályaudvarnál egy tunéziai kerékpáros futárt is megtámadtak, akit szintén kórházba kellett szállítani. Bántalmazásáért egy huszonkét éves és egy tizennyolc éves tunéziait vettek őrizetbe, mindketten illegális migránsok, és az olasz főváros utcáin élnek.

A támadások után az olasz belügyminisztérium elrendelte a pályaudvar biztonsági átfésülését, melynek során 16 további személyt vettek őrizetbe.

Matteo Salvini, a Liga kormánypárt vezetője a közösségi médiában azt javasolta a történtek után, hogy kapjon szabad kezet a hatóság, vezessenek be zéró toleranciát és mielőbb deportálják az illegális bevándorlókat.

A legnagyobb olaszországi pályaudvarnak számító Terminin naponta több mint félmillióan haladnak át. Az állomásnál metrócsomópont és autóbusz-terminál is található, valamint Róma legnagyobb menhelye is a közelben működik. Utóbbi közelsége miatt az állomás környékén sok a bevándorló és a hajléktalan, akik az éjszakát is a Termininél töltik. A belügyminisztérium 2025 elején úgynevezett vörös zónának, vagyis kiemelt biztonsági övezetnek nyilvánította az állomást és környékét.

Kezdőlap    Külföld    Rendkívüli készültség Rómában, szuperveszélyes a főpályaudvar környéke

rendőrség

olaszország

veszély

erőszak

migránsok

pályaudvar

róma

roma termini

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon
Olyan esetük is volt, hogy a mentős törte el a lábát, mert elcsúszott a jégen: kitart a sarkvidéki hideg, lefagytak az utak, és újra jön az ónos eső. Ilyenkor a mentőknek is több a munkájuk a szokásosnál – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.
 

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Mínusz 21 foknál is hidegebbet mértek Magyarországon

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Vasút: lezárás a Keleti pályaudvaron és Ferencvárosban, nagy változások kezdődtek

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internetet 4 napja letiltották. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trumpnak nem tetszett a válasz, ezért kizárná az egyik legnagyobb amerikai olajcéget Venezuela mesés olajkincseiből

Trumpnak nem tetszett a válasz, ezért kizárná az egyik legnagyobb amerikai olajcéget Venezuela mesés olajkincseiből

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy megakadályozza az Exxon Mobil venezuelai olajipari befektetéseit, mivel a vállalat neki nem tetsző kijelentést tett a legutóbbi találkozójukon. Eközben a Goldman Sachs friss elemzése szerint az olajárak idén várhatóan csökkennek, mert a kínálat bővülése piaci többletet okoz, miközben az orosz, venezuelai és iráni geopolitikai kockázatok továbbra is jelentős ár-ingadozást válthatnak ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos határidő közeleg sok magyar dolgozónak: jelentős támogatásról maradhatnak le

Nagyon fontos határidő közeleg sok magyar dolgozónak: jelentős támogatásról maradhatnak le

A közszolgálati dolgozók január 20-ig kérhetik az otthonteremtési támogatást, de a cégeknél sok helyen most döntenek más kedvezményről is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

The US president says Iran "wants to negotiate", adding: "I think they're tired of being beat up by the United States."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 10:58
Oroszország mélyét is elérhetik majd az ukránok az új rakétával
2026. január 12. 10:34
Drónos szolgáltatást indít a légitársaság
×
×
×
×