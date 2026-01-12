Rendkívüli készültség Rómában, szuperveszélyes a főpályaudvar környéke

Tovább erősítették a katonák és rendőrök jelenlétét az olasz főváros központi vasútállomásánál, miután a Termini-pályaudvarnál migránsok egy csoportja több embert is megtámadott – írja a hatóság tájékoztatása nyomán az Economx.

Egy ötvenhét éves olasz férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ahol intenzív osztályon kezelik, miután szombat késő este a Termini-pályaudvarral szomszédos utcában, néhány méterre a bejárattól, körbevették és megverték. A rendőrségi közlés szerint az áldozat az ipari minisztérium munkatársa.

A térfigyelő kamerák felvételei alapján egy hét-nyolc fős csoport vette körbe a férfit, többször megütötték, elsősorban az arcán. A csoport utána szétszéledt.

Eddig egy húszéves tunéziait és egy tizennyolc éves egyiptomit állítottak elő, mindketten büntetett előéletűek.

Az egyiptomi állampolgárt január elején ki is utasították Olaszországból, mivel illegálisan érkezett az országba, ennek ellenére ott maradt.

A támadás után egy órával, a Termini-pályaudvarnál egy tunéziai kerékpáros futárt is megtámadtak, akit szintén kórházba kellett szállítani. Bántalmazásáért egy huszonkét éves és egy tizennyolc éves tunéziait vettek őrizetbe, mindketten illegális migránsok, és az olasz főváros utcáin élnek.

A támadások után az olasz belügyminisztérium elrendelte a pályaudvar biztonsági átfésülését, melynek során 16 további személyt vettek őrizetbe.

Matteo Salvini, a Liga kormánypárt vezetője a közösségi médiában azt javasolta a történtek után, hogy kapjon szabad kezet a hatóság, vezessenek be zéró toleranciát és mielőbb deportálják az illegális bevándorlókat.

A legnagyobb olaszországi pályaudvarnak számító Terminin naponta több mint félmillióan haladnak át. Az állomásnál metrócsomópont és autóbusz-terminál is található, valamint Róma legnagyobb menhelye is a közelben működik. Utóbbi közelsége miatt az állomás környékén sok a bevándorló és a hajléktalan, akik az éjszakát is a Termininél töltik. A belügyminisztérium 2025 elején úgynevezett vörös zónának, vagyis kiemelt biztonsági övezetnek nyilvánította az állomást és környékét.