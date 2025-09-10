ARÉNA
Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én. Hajnalban több orosz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben. Lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét kelet felől.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását - közölte az orosz védelmi minisztérium.

„Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése” – írták a Moszkvában kiadott tájékoztatásban.

Ez nagy fordulat például ahhoz képest, hogy a varsói orosz ügyvivő szerint a lengyelek nem bizonyították, hogy orosz drónokról lett volna szó.

A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon, legfeljebb 700 kilométer. Az orosz védelmi minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyel társtárcával az ügyben.

A minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyékben, valamint Vinnica és Lviv városban.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy tudomása szerint Varsó nem próbált meg kapcsolatba lépni Moszkvával azzal kapcsolatban, hogy szerdára virradóra drónokat lőttek le a lengyel légtérben. Az orosz ügyvivő szerint „a lengyelek nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy orosz drónok voltak”. A fehéroroszok szerint ők is lőttek le drónokat.

