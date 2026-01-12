ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án. Hajnalban Trump bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

Infostart / MTI

Donald Trump szerint Irán tárgyalásokat javasolt, miután azzal fenyegette meg az Iszlám Köztársaságot, hogy csapást mér az ottani tüntetőkkel szembeni véres fellépésre válaszul. Irán fokozta a terror a tüntetőkkel szemben, legalább 500-an meghaltak. Vissza akar térni Iránba Reza Pahlavi trónörökös, az elűzött uralkodói család feje, hogy vezesse a politikai átmenetet.

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén nyilatkozott újságíróknak vasárnap. Eközben a tüntetések halálos áldozatainak a száma legalább 544-re emelkedett nem hivatalos adatok szerint.

Donald Trump azt mondta, hogy „a hadsereg vizsgálja a helyzetet, és néhány nagyon komoly lehetőség is szóba került.” Amikor Irán esetleges megtorlásáról kérdezték, azt mondta: „Ha ezt megteszik, olyan mértékű csapást mérünk, amilyet még soha.”

Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy kormánya tárgyalásokat folytat Teheránnal egy találkozó megszervezéséről, de figyelmeztetett, hogy az iráni vezetésnek előbb cselekednie kell, mivel a halálos áldozatok száma egyre nő és újabb tüntetőket tartóztattak le.

„Azt hiszem, belefáradtak abba, hogy az Egyesült Államok megverte őket” – mondta Donald Trump, aki szerint „Irán tárgyalni akar.” Az amerikai elnök hangsúlyozta: „A találkozó előkészületben van, de lehet, hogy cselekednünk kell a találkozó előtti események miatt. Irán hívott, tárgyalni akarnak.”

Irán egyelőre nem közölt semmit arról, amiről az amerikai elnök beszélt.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint

a közel két hete tartó tüntetések során legalább 544-en vesztették életüket, 496 tüntető és 48-an a biztonság erőktől, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a 10 ezer 600-at

A csoport, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott.

Iránban 84 órája egyáltalán nem működik a lakosági internetszolgáltatás

– közölte a NetBlocks globális internetfigyelő szervezet.

Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából, többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internet letiltása miatt nem lehet ellenőrizni, de egy jogvédő szervezet szerint több mint 500 embert öltek meg az iráni tüntetések idején. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

Trump considers action and says Iran wants meeting after hundreds of protesters reported killed

Trump considers action and says Iran wants meeting after hundreds of protesters reported killed

"The military is looking at it, and we're looking at some very strong options," Trump told reporters on Sunday night.

