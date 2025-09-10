Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Több mint tíz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben szerda hajnalban. A lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték – közölte a lengyel hadsereg műveleti főparancsnoksága. A hír felbolydította a NATO-t és az Európai Uniót, az európai vezetők tárgyalnak és sorra adják ki nyilatkozataikat.

A magyar politikai szereplők is reagálnak az ügyre, egy Facebook-posztban maga Orbán Viktor miniszterelnök is. Mint fogalmazott: „Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éppen Fehéroroszországban tárgyal, és először Minszkből tett közzé egy Facebook-üzenetet. Ebben azt mondja: „Most van igazán ideje a párbeszédnek!”.

Majd hosszú üzenetben reagált Ursula von der Leyen évértékelő beszédére is, amelyben az Európai Bizottság elnöke ügy fogalmazott: „Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért". Szijjártó Péter erre úgy reagált: „Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, és aki erről beszél, az maga sodorhatja bele az ukrajnai háborúba a kontinens államait”. Szijjártó Péter szerint „amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig megvédjük Magyarországot, és garantáljuk, hogy Magyarország kimarad a háborúból.”

Az ellenzék részéről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált. Mint fogalmazott: „Orbán Viktor eközben reakciójában egy szóval sem említette, hogy orosz drónokról volt szó. A Minszkben tartózkodó Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, hogy meg se említette, hogy az orosz drónok Fehéroroszországon keresztül érték el Lengyelországot. Az oroszok már nem csak a magyar Külügyminisztériumban és a spájzban vannak, hanem Orbán hatvanpusztai pálmaházában is. A magyar nép kiáll Lengyelország mellett és szolidárisak vagyunk a lengyel barátainkkal az eddigi legsúlyosabb orosz provokáció kapcsán. Ahogy már többször elmondtuk, a TISZA-kormány miniszterelnökének első útja Varsóba vezet majd. Lengyel, magyar két jó barát…”

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció vezetője a következőket írta Facebook-oldalán:

„Tegnap Ukrajna, ma Lengyelország, holnap mi, magyarok lehetünk a következők – higgyétek el, Putyinnak mindegy. ... A lengyelek, baltiak régóta figyelmeztetnek mindenkit. Putyin agresszióját meg kell állitani, különben senki sem lesz biztonságban itt Kelet-Európában. Nincs az a smúzolás, nincs az a behódolás Orbánéktól, ami megállítana egy ilyen véreskezű diktátort. Amit Putyin el akar venni, azt el is veszi. A legszörnyűbb, hogy a magyar kormány ezt pontosan tudja. De ami még ennél is szörnyűbb, hogy mi, magyarok nem ismerhetjük meg azokat az aktákat, amelyekkel Putyin Orbánt és Szijjártót fogja. Mert biztosan van ilyen, önszántából senki nem olyan ostoba, hogy odadobja egy agresszornak a saját országát. És épp ezért kell leváltani őket. Ha ők mennek, akkor nekünk marad az Európai Unió és a NATO, az a két természetes a szövetségünk, amelyik képes megvédeni a magyarokat.”