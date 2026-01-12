ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - DECEMBER 08: U.S. President Donald Trump participates in a roundtable discussion with farmers in the Cabinet Room of the White House on December 08, 2025 in Washington, DC. President Trump is expected to announce a $12 billion farm aid package, which includes one-time payments to those affected by the administrationâs trade policies. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Alex Wong

Donald Trump azzal büszkélkedett, hogy már ő Venezuela elnöke

Infostart

Donald Trump amerikai elnök megosztott egy screenshotot a saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön, amelyen a saját Wikipedia oldalának átszerkesztett változata látható: a kép szerint 2026 januárjától már ő Venezuela elnöke.

Nicolás Madur venezuelai államfőt és feleségét, Cilia Florest január 3-án éjszaka saját palotájában elfogták az amerikai különleges egységek, majd az Egyesült Államokba vitték és bíróság elé állították őket. Madurót kábítószer-kereskedelemmel, fegyveres bűncselekményekkel és „narkoterrorista” rezsim vezetésével vádolja az USA, ám mind a négy ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát a bíróságon – foglalta össze a hvg.hu.

Az eset nagy nemzetközi vihart váltott ki, Donald Trump utána olyan kijelentéseket is tett, hogy a nemzetközi jog őt nem korlátozza, Venezuelát az amerikaiak fogják vezetni „a következő években”, és beszállnak a venezuelai olaj kitermelésébe is.

Most Trump egy olyan posztot tett közzé, amelyben az átszerkesztett Wikipedia-oldala szerint ő Venezuela elnöke.

Az elmúlt napokban Donald Trump nyíltan beavatkozással fenyegette Kubát és Iránt, valamint folyamatosan olyan nyilatkozatokat tesz, amelyek szerint Grönlandot így vagy úgy, de meg fogják szerezni Dániától.

