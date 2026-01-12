Donald Trump azzal büszkélkedett, hogy már ő Venezuela elnöke

Nicolás Madur venezuelai államfőt és feleségét, Cilia Florest január 3-án éjszaka saját palotájában elfogták az amerikai különleges egységek, majd az Egyesült Államokba vitték és bíróság elé állították őket. Madurót kábítószer-kereskedelemmel, fegyveres bűncselekményekkel és „narkoterrorista” rezsim vezetésével vádolja az USA, ám mind a négy ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát a bíróságon – foglalta össze a hvg.hu.

Az eset nagy nemzetközi vihart váltott ki, Donald Trump utána olyan kijelentéseket is tett, hogy a nemzetközi jog őt nem korlátozza, Venezuelát az amerikaiak fogják vezetni „a következő években”, és beszállnak a venezuelai olaj kitermelésébe is.

Most Trump egy olyan posztot tett közzé, amelyben az átszerkesztett Wikipedia-oldala szerint ő Venezuela elnöke.

Az elmúlt napokban Donald Trump nyíltan beavatkozással fenyegette Kubát és Iránt, valamint folyamatosan olyan nyilatkozatokat tesz, amelyek szerint Grönlandot így vagy úgy, de meg fogják szerezni Dániától.