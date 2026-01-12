Tudatunk új csatatere, az információ fegyverré vált

A Horváth Dávid által készített kutatás alapvetése szerint az információ ma már nem csupán tájékoztatási eszköz, hanem hadműveleti fegyver. Az FMK célja nem feltétlenül a meggyőzés, hanem a célcsoport észlelésének, döntéshozatali rutinjainak és értelmezési képességének szétzilálása.

Az OxIPO-modell: Hogyan blokkolják az agyunkat?

A tanulmány a humán információfeldolgozást (HIP) az úgynevezett OxIPO-modell segítségével elemzi. Eszerint a támadások három ponton érik az embert:

Bemenet (Input): Figyelemfelkeltő ingerekkel, gyors ismétléssel és többcsatornás terjesztéssel „foglalják el” a tudatunkat. Ez az ún. „hazugság-tűzoltótömlő” taktika, ahol a cél a puszta túlterhelés.

Feldolgozás (Process): Érzelmi hangolással (félelem, düh) és bizonytalanságkeltéssel gyengítik a józan mérlegelést.

Kimenet (Output): Hibás döntések, cselekvésképtelenség vagy a közbizalom elvesztése.

A generatív AI ebbe a folyamatba lépett be „ipari méretű” tartalomgyártással. A technológia drasztikusan lecsökkentette a félretájékoztatás költségeit, miközben maximalizálta a hitelesség látszatát.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktoranndusza, a védekezéshez egy saját fejlesztésű, H–E–I (Helyzet–Előrejelzés–Intézkedés) diagnosztikai keretrendszert javasol. Ennek fontos része a kezdeti információs környezet és a sérülékenységek felmérése. Annak megbecslése, hogy a tartalom milyen kognitív károkat (pánik, polarizáció, döntési késedelem) okozhat. Csatornaspecifikus ellenőrzés és a reziliencia (ellenállóképesség) növelése.

Multimodális reziliencia - szövegtől a videóig

Mivel a modern műveletek egyszerre használnak szöveget, képet, hangot és videót, a kutatás bevezeti a Multimodális Reziliencia Mátrixot (MRM). Ez egy olyan oktatási és ellenőrző eszköz, amely segít az embereknek felismerni a manipulációt minden médiatípusban. A modellt olyan valós események igazolják, mint a 2014-es krími válság (a hibrid hadviselés prototípusa), a COVID-19 infodémia (a globális kognitív túlterhelés főpróbája) és a 2022 óta tartó ukrajnai háború.

A tanulmány konklúziója egyértelmű: a puszta tényellenőrzés már nem elegendő. A társadalmi szintű védekezés kulcsa a feldolgozási folyamat tudatosítása és a módszeres ellenállóképesség fejlesztése.