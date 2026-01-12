ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.01
usd:
331.28
bux:
116826.02
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Facebook bejelentkező felülete.
Nyitókép: Unsplash

Több mint félmillió Meta-felhasználó maradt hoppon az új ausztrál törvények miatt

Infostart

Amióta bevezették az országban a tizenévesekre vonatkozó közösségimédia-blokkot, mintegy ötszázötvenezer különböző fiók vált elérhetetlenné.

Nagyjából 550 000 fiókot zárolt már a Meta azóta, hogy életbe lépett Ausztráliában a gyerekek közösségimédia-használatának tilalma – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A vállalat közlése szerint a törvény hatályba lépésének hetén több mint 330 ezer Instagram-, 173 ezer Facebook- és közel 40 ezer Threads-fiókot tiltott le.

Decemberben lépett életbe az a törvény, amelynek következtében több millió tini többé nem tud hozzáférni a közösségimédia-fiókjaihoz. A rendelkezés célja, hogy megvédje a 16 év alattiakat a függőséget okozó algoritmusoktól, az online ragadozóktól és a digitális zaklatóktól.

A Meta más vállalatokkal együtt kijelentette, hogy egyetért azzal a nézette, hogy többet kell tenni a fiatalok online biztonsága érdekében, azonban más intézkedéseket szorgalmaznak.

A törvény előírja a különböző platformoknak, hogy „észszerű lépéseket” kell tenniük a 16 éven aluliak fiókjainak deaktiválása és az újak nyitásának megakadályozása érdekében, különben 50 millió ausztrál dollár (körülbelül 11 milliárd forint) összegű büntetéssel kell számolniuk.

Kezdőlap    Külföld    Több mint félmillió Meta-felhasználó maradt hoppon az új ausztrál törvények miatt

ausztrália

kiskorú

facebook

közösségi média

szabályozás

gyermekvédelem

szigorítás

letiltás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erős védőpajzsot kapott Németország Izraeltől

Erős védőpajzsot kapott Németország Izraeltől
Németország számára a múltból fakadó kötelezettséget is jelent Izrael támogatása. A német belügyminiszter ezt Jeruzsálemben, Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel egy újabb megállapodással erősítette meg.
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Hétfőn az éjjeli órákban, helyi idő szerint 1 óra 30 perckor ismét dróntámadás érte az ukrán fővárost. Egy kerületben tűz ütött ki. Kijevben még most is több mint 1000 épület van fűtés nélkül a pénteken végrehajtott orosz dróntámadás miatt. A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására. A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeroppantak a fiatalok? Megnyílt az első Z generációs nyugdíjasotthon

Összeroppantak a fiatalok? Megnyílt az első Z generációs nyugdíjasotthon

A hely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Is this the biggest threat to Iran's Islamic republic since 1979? Our experts answer your questions

Is this the biggest threat to Iran's Islamic republic since 1979? Our experts answer your questions

On Sunday night, President Trump said the US was considering whether to take action in response to the deadly crackdown - adding that Iran "wants to negotiate".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 16:19
Erős védőpajzsot kapott Németország Izraeltől
2026. január 12. 15:55
Új tagja van a Barbie-családnak: autista babát dobott piacra a Mattel
×
×
×
×