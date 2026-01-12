Több mint félmillió Meta-felhasználó maradt hoppon az új ausztrál törvények miatt

Nagyjából 550 000 fiókot zárolt már a Meta azóta, hogy életbe lépett Ausztráliában a gyerekek közösségimédia-használatának tilalma – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A vállalat közlése szerint a törvény hatályba lépésének hetén több mint 330 ezer Instagram-, 173 ezer Facebook- és közel 40 ezer Threads-fiókot tiltott le.

Decemberben lépett életbe az a törvény, amelynek következtében több millió tini többé nem tud hozzáférni a közösségimédia-fiókjaihoz. A rendelkezés célja, hogy megvédje a 16 év alattiakat a függőséget okozó algoritmusoktól, az online ragadozóktól és a digitális zaklatóktól.

A Meta más vállalatokkal együtt kijelentette, hogy egyetért azzal a nézette, hogy többet kell tenni a fiatalok online biztonsága érdekében, azonban más intézkedéseket szorgalmaznak.

A törvény előírja a különböző platformoknak, hogy „észszerű lépéseket” kell tenniük a 16 éven aluliak fiókjainak deaktiválása és az újak nyitásának megakadályozása érdekében, különben 50 millió ausztrál dollár (körülbelül 11 milliárd forint) összegű büntetéssel kell számolniuk.