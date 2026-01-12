Robert Fico: Szlovákia élettere az Európai Unió, de Brüsszelnek változnia kell

Robert Fico a TA3 televízió Politikában című vasárnapi vitaműsorában beszélt minderről. Kijelentette: Szlovákia nem akar kilépni az Európai Unióból, mert az ország számára az unió jelenti a természetes életteret. Ugyanakkor szerinte Brüsszelnek gyökeres változásokra van szüksége, mert az EU jelenlegi formájában nem képes hatékonyan reagálni a világpolitikai kihívásokra.

A miniszterelnök élesen bírálta az unió külpolitikai vezetését is. Úgy fogalmazott, hogy Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nem alkalmas a feladatára, ezért szerinte távoznia kellene. Fico azt mondta: egy nemzetközi válsághelyzetben elfogadhatatlan, hogy az Európai Uniónak akár húsz órára is szüksége van ahhoz, hogy közös álláspontra jusson, például a venezuelai események ügyében.

Szerinte Európának nincs önálló, erős külpolitikája, és vezetési válságban van.

A kormányfő szerint az Európai Uniónak el kell döntenie, hogy valódi globális szereplő akar-e lenni, vagy csupán szemlélője marad a világ eseményeinek. Fico úgy látja, hogy az EU közel ötszázmillió lakosával és jelentős gazdasági erejével akár szuperhatalom is lehetne, ehelyett azonban gyengül a versenyképessége, és túlzottan egyoldalú, főként Oroszországgal szembeni politikát folytat. Hozzátette:

Szlovákia támogatná az úgynevezett „tettrekészek koalícióját” az Európai Unión belül, ha az olyan célokat szolgálna, mint a gazdasági versenyképesség növelése, az illegális migráció visszaszorítása vagy az energiaárak csökkentése.

A szlovák kormányfő szerint az Európai Unió előtt nagy változások állnak. Úgy véli, vagy belső viták és bizonytalanság közepette sodródik tovább a közösség, vagy megerősödve, szuverén módon képes lesz megállni a helyét a gyorsan változó világban. Szlovákia – mint mondta – ebben a folyamatban az unió része akar maradni, de csak egy erősebb és versenyképesebb Európában látja a jövőt.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy

hamarosan az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalni szeretne.

A megbeszélések témája Szlovákia és az Európai Unió helyzete lesz az átalakuló világrendben.

A kormányfő ismét hangsúlyozta, hogy

amíg ő vezeti az országot, Szlovákia egyetlen katonát sem küld Ukrajnába.

Ezzel kapcsolatban bírálta Franciaországot és Nagy-Britanniát, amelyek aktívabb katonai szerepvállalást sürgetnek. Robert Fico politikai ambícióiról is beszélt: célja, hogy ismét megnyerje a következő, 2027-es parlamenti választásokat.