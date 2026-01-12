ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Robert Fico: Szlovákia élettere az Európai Unió, de Brüsszelnek változnia kell

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a világpolitika alapjai meginogtak azután, hogy az Egyesült Államok megtámadta Venezuelát. A kormányfő úgy véli, ez az esemény a világrend összeomlásának jele, és különösen fontos kérdésnek tartja, hogy az Európai Unió miként reagál erre az új helyzetre. Robert Fico úgy véli, az uniós külpolitika vezetőjének, Kaja Kallasnak távoznia kell tisztségéből.

Robert Fico a TA3 televízió Politikában című vasárnapi vitaműsorában beszélt minderről. Kijelentette: Szlovákia nem akar kilépni az Európai Unióból, mert az ország számára az unió jelenti a természetes életteret. Ugyanakkor szerinte Brüsszelnek gyökeres változásokra van szüksége, mert az EU jelenlegi formájában nem képes hatékonyan reagálni a világpolitikai kihívásokra.

A miniszterelnök élesen bírálta az unió külpolitikai vezetését is. Úgy fogalmazott, hogy Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nem alkalmas a feladatára, ezért szerinte távoznia kellene. Fico azt mondta: egy nemzetközi válsághelyzetben elfogadhatatlan, hogy az Európai Uniónak akár húsz órára is szüksége van ahhoz, hogy közös álláspontra jusson, például a venezuelai események ügyében.

Szerinte Európának nincs önálló, erős külpolitikája, és vezetési válságban van.

A kormányfő szerint az Európai Uniónak el kell döntenie, hogy valódi globális szereplő akar-e lenni, vagy csupán szemlélője marad a világ eseményeinek. Fico úgy látja, hogy az EU közel ötszázmillió lakosával és jelentős gazdasági erejével akár szuperhatalom is lehetne, ehelyett azonban gyengül a versenyképessége, és túlzottan egyoldalú, főként Oroszországgal szembeni politikát folytat. Hozzátette:

Szlovákia támogatná az úgynevezett „tettrekészek koalícióját” az Európai Unión belül, ha az olyan célokat szolgálna, mint a gazdasági versenyképesség növelése, az illegális migráció visszaszorítása vagy az energiaárak csökkentése.

A szlovák kormányfő szerint az Európai Unió előtt nagy változások állnak. Úgy véli, vagy belső viták és bizonytalanság közepette sodródik tovább a közösség, vagy megerősödve, szuverén módon képes lesz megállni a helyét a gyorsan változó világban. Szlovákia – mint mondta – ebben a folyamatban az unió része akar maradni, de csak egy erősebb és versenyképesebb Európában látja a jövőt.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy

hamarosan az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalni szeretne.

A megbeszélések témája Szlovákia és az Európai Unió helyzete lesz az átalakuló világrendben.

A kormányfő ismét hangsúlyozta, hogy

amíg ő vezeti az országot, Szlovákia egyetlen katonát sem küld Ukrajnába.

Ezzel kapcsolatban bírálta Franciaországot és Nagy-Britanniát, amelyek aktívabb katonai szerepvállalást sürgetnek. Robert Fico politikai ambícióiról is beszélt: célja, hogy ismét megnyerje a következő, 2027-es parlamenti választásokat.

