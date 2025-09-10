Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

A Reuters közlése szerint - mint a Portfolio rátalált - Lengyelország hivatalosan is kéri a NATO-t a negyedik cikkely aktiválására a légtérsértő orosz drónok miatt.

Donald Tusk kormányfő megerősítette három drón elfogását, és valószínűsítette egy negyedikét is, több drón azonban szabadon zuhant le, egyes közlések szerint összesen 19 drón is beléphetett a lengyel légtérben.

Szerinte a teljes politikai helyzet megváltozott a dróneseménnyel, ezért szorgalmazzák a 4. cikkely aktiválását.

Ez a cikkely a NATO azon eljárását tartalmazza, hogy ha egy tagállam területi integritásának, biztonságának, függetlenségének veszélyeztetése megtörténik, a többi tagállamnak kötelező összeülnie a helyzet megvitatására.

Egyelőre az valószínűsíthető, hogy a 19 UAV Fehéroroszországból érkezett, Varsót pedig Kijev figyelmeztette a drónok érkezésére. Minszk erről azt állítja, ők jelezték, hogy tévelygő orosz drónok vannak a levegőben. Moszkva erre annyit reagált: nincs bizonyíték a drónok orosz eredetére.