Donald Tusk megválasztott kormányfő programbeszédet tart a szejmben 2023. december 12-én. Donald Tuskot, az október 15-i parlamenti választásokon többségbe került koalíció jelöltjét előző nap választotta meg a lengyel parlamenti alsóház (szejm) kormányfőnek.
Nyitókép: MTI/AP/Czarek Sokolowski

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Infostart

Az orosz drónok érkeztével "a politikai helyzet megváltozott", ezért kéri Donald Tusk, hogy azonnal üljenek össze a NATO tagállamai. 19 drónról tudni, amely légteret sértett, Fehéroroszország lehet az indító ország, Minszk viszont arról beszél, ők figyelmeztettek tévelygő orosz drónokra - Moszkva viszont állítja: az orosz eredetre nincs bizonyíték.

A Reuters közlése szerint - mint a Portfolio rátalált - Lengyelország hivatalosan is kéri a NATO-t a negyedik cikkely aktiválására a légtérsértő orosz drónok miatt.

Donald Tusk kormányfő megerősítette három drón elfogását, és valószínűsítette egy negyedikét is, több drón azonban szabadon zuhant le, egyes közlések szerint összesen 19 drón is beléphetett a lengyel légtérben.

Szerinte a teljes politikai helyzet megváltozott a dróneseménnyel, ezért szorgalmazzák a 4. cikkely aktiválását.

Ez a cikkely a NATO azon eljárását tartalmazza, hogy ha egy tagállam területi integritásának, biztonságának, függetlenségének veszélyeztetése megtörténik, a többi tagállamnak kötelező összeülnie a helyzet megvitatására.

Egyelőre az valószínűsíthető, hogy a 19 UAV Fehéroroszországból érkezett, Varsót pedig Kijev figyelmeztette a drónok érkezésére. Minszk erről azt állítja, ők jelezték, hogy tévelygő orosz drónok vannak a levegőben. Moszkva erre annyit reagált: nincs bizonyíték a drónok orosz eredetére.

Az orosz drónok érkeztével "a politikai helyzet megváltozott", ezért kéri Donald Tusk, hogy azonnal üljenek össze a NATO tagállamai. 19 drónról tudni, amely légteret sértett, Fehéroroszország lehet az indító ország, Minszk viszont arról beszél, ők figyelmeztettek tévelygő orosz drónokra - Moszkva viszont állítja: az orosz eredetre nincs bizonyíték.
 

Szerdán újabb 30 napra meghosszabbította a bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság - jelentette a Hargita megyei prefektúra tájékoztatása alapján az Agerpres hírügynökség.

