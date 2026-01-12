Durvul a cseh közélet, pereli az államfőt a miniszterjelölt

Filip Turek bejelentette, hogy személyiségi jogi pert indít a cseh államfő ellen, és nyilvános bocsánatkérést követel tőle. Szerinte Petr Pavel indoklása mélyen sértő, és súlyosan károsítja a jó hírnevét.

A prágai vár pénteken hozta nyilvánosságra azt a levelet, amelyben Petr Pavel részletesen megindokolta Andrej Babiš miniszterelnöknek, miért utasította el Turek kinevezését. Az államfő szerint a jelölt több alkalommal is a cseh jogrend és az alkotmányos értékek iránti tisztelet hiányát mutatta. Pavel úgy fogalmazott:

Turek nyilatkozataiban és tetteiben többször dicsőítette vagy relativizálta a 20. század egyik legszörnyűbb totalitárius rendszerét, a náci Németországot,

amely a csehek megszállásáért, a világháborúért és milliók elpusztításáért felelős.

Az államfő szerint Turek kijelentései nemcsak történelmileg elfogadhatatlanok, hanem súlyosan sértik a demokratikus értékeket is. Petr Pavel azt is kiemelte, hogy a politikus megkérdőjelezte a nők és az etnikai kisebbségek méltóságát és egyenlőségét, valamint bagatellizálta a gyűlöletből elkövetett erőszakos cselekményeket – egyes esetekben még kisgyerekekkel szemben is.

Petr Pavel hangsúlyozta: ezek nem elszigetelt, fiatalos meggondolatlanságból fakadó kijelentések voltak, hanem hosszabb időn át tartó, ismétlődő megnyilvánulások, amelyek összességükben megkérdőjelezik Filip Turek lojalitását a cseh alkotmányos rendhez.

A vita nemcsak politikai, hanem alkotmányjogi kérdéseket is felvet. A cseh alkotmány szerint az elnök a miniszterelnök javaslatára nevezi ki a kormány tagjait, ugyanakkor Petr Pavel szerint kivételes, indokolt esetekben joga van megtagadni egy jelölt kinevezését. Hasonló helyzet korábban is előfordult: Miloš Zeman volt államfő például 2018-ban és 2021-ben is visszautasított miniszterjelölteket.

Andrej Babiš miniszterelnök szerdán terjesztette fel hivatalosan Filip Turek kinevezését, Petr Pavel pedig azonnal jelezte, hogy nem írja alá. A koalíciós Autósok párt ezt követően közölte: továbbra is kitart jelöltje mellett, és nincs másik alternatívája.

Filip Turek ugyanakkor kizárta, hogy pártja alkotmánybírósági eljárással vagy politikai nyomásgyakorlással próbálná rákényszeríteni az elnököt a kinevezésre. Ehelyett személyes jogi lépésre készül: bíróság előtt kíván elégtételt és bocsánatkérést kicsikarni az államfőtől.

A kérdésről a kormánykoalíció hétfőn tanácskozik, Petr Pavel pedig jelezte: kész tárgyalni Andrej Babišsal a kormány végleges összetételéről.