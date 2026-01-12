ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.2
usd:
330.52
bux:
116801.34
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Petr Pavel cseh államfő nyilatkozik a sajtó munkatársainak, amint megérkezik a NATO-tagországok kétnapos csúcstalálkozójára Vilniusban 2023. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Durvul a cseh közélet, pereli az államfőt a miniszterjelölt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Súlyos politikai és jogi vita bontakozott ki Csehországban Filip Turek, az Autósok párt parlamenti képviselője és környezetvédelmi miniszterjelöltje körül. Turek pert indít Petr Pavel köztársasági elnök ellen, miután az államfő megtagadta a kinevezését, és ezt azzal indokolta, hogy a politikus korábban dicsőítette a náci Németországot, relativizálta az erőszakot, valamint megkérdőjelezte a nők és a kisebbségek egyenlőségét.

Filip Turek bejelentette, hogy személyiségi jogi pert indít a cseh államfő ellen, és nyilvános bocsánatkérést követel tőle. Szerinte Petr Pavel indoklása mélyen sértő, és súlyosan károsítja a jó hírnevét.

A prágai vár pénteken hozta nyilvánosságra azt a levelet, amelyben Petr Pavel részletesen megindokolta Andrej Babiš miniszterelnöknek, miért utasította el Turek kinevezését. Az államfő szerint a jelölt több alkalommal is a cseh jogrend és az alkotmányos értékek iránti tisztelet hiányát mutatta. Pavel úgy fogalmazott:

Turek nyilatkozataiban és tetteiben többször dicsőítette vagy relativizálta a 20. század egyik legszörnyűbb totalitárius rendszerét, a náci Németországot,

amely a csehek megszállásáért, a világháborúért és milliók elpusztításáért felelős.

Az államfő szerint Turek kijelentései nemcsak történelmileg elfogadhatatlanok, hanem súlyosan sértik a demokratikus értékeket is. Petr Pavel azt is kiemelte, hogy a politikus megkérdőjelezte a nők és az etnikai kisebbségek méltóságát és egyenlőségét, valamint bagatellizálta a gyűlöletből elkövetett erőszakos cselekményeket – egyes esetekben még kisgyerekekkel szemben is.

Petr Pavel hangsúlyozta: ezek nem elszigetelt, fiatalos meggondolatlanságból fakadó kijelentések voltak, hanem hosszabb időn át tartó, ismétlődő megnyilvánulások, amelyek összességükben megkérdőjelezik Filip Turek lojalitását a cseh alkotmányos rendhez.

A vita nemcsak politikai, hanem alkotmányjogi kérdéseket is felvet. A cseh alkotmány szerint az elnök a miniszterelnök javaslatára nevezi ki a kormány tagjait, ugyanakkor Petr Pavel szerint kivételes, indokolt esetekben joga van megtagadni egy jelölt kinevezését. Hasonló helyzet korábban is előfordult: Miloš Zeman volt államfő például 2018-ban és 2021-ben is visszautasított miniszterjelölteket.

Andrej Babiš miniszterelnök szerdán terjesztette fel hivatalosan Filip Turek kinevezését, Petr Pavel pedig azonnal jelezte, hogy nem írja alá. A koalíciós Autósok párt ezt követően közölte: továbbra is kitart jelöltje mellett, és nincs másik alternatívája.

Filip Turek ugyanakkor kizárta, hogy pártja alkotmánybírósági eljárással vagy politikai nyomásgyakorlással próbálná rákényszeríteni az elnököt a kinevezésre. Ehelyett személyes jogi lépésre készül: bíróság előtt kíván elégtételt és bocsánatkérést kicsikarni az államfőtől.

A kérdésről a kormánykoalíció hétfőn tanácskozik, Petr Pavel pedig jelezte: kész tárgyalni Andrej Babišsal a kormány végleges összetételéről.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Durvul a cseh közélet, pereli az államfőt a miniszterjelölt

csehország

miniszter

filip turek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!
Az emberek tudomásul vették, hogy nem ideálisak az útviszonyok, a balesetek száma átlagos maradt ezért a hétvégén, ám a közösségi közlekedésben vannak problémák, a pótlóbusz, az 5-10 perces késések a mindennapi élet részei most. Még mindig várható havazás és ónos eső is, ami ilyen hideg mellett különösen is veszélyes lesz.
 

Mínusz 21 foknál is hidegebbet mértek Magyarországon

Brutálisan hideg hajnal után napközben is fagyni fog

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internetet 4 napja letiltották. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

Hatalmas értéknövekést tapasztalhatott tavaly, aki épp időben vett és persze épp időben adott el lakóingatlant Magyaroszágon. A Magyar Nemzeti Bank várakozása szerint majdnem 29%-os lehetett 2025-ben az átlagos árnövekedés országos szinten, miután az állampapír kamatkifizetések és a nyár végi Otthon Start-bejelentés megtették hatásukat. Hogy ezek után kitarthat-e a lakásár-rali, nőnek-e a bérleti díjak, tovább pörög-e a piac és több lakást adnak-e majd át idén, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben a piac szakértőit kérdeztük: számszerű várakozásaik az alábbiakban olvashatóak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak

Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak

Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

The US president says Iran "wants to negotiate", adding: "I think they're tired of being beat up by the United States."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 07:36
500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre
2026. január 11. 20:58
Az AI segítené a függetleneknek megtörni a kétpárti uralmat Amerikában
×
×
×
×