2026. január 12. hétfő Ernő
A fõ lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) képviselõje, volt igazságügyi miniszter távozik a Republika TV varsói stúdiójából, ahol megadta magát a rendõröknek 2025. január 31-én. A varsói kerületi bíróság január 27-én rendelte el a politikus elõállítását, miután Ziobro többszöri beidézésre sem jelent meg a Pegasus kémszoftver lengyelországi használatát vizsgáló parlamenti bizottság elõtt, amely tanúként akarja meghallgatni.
Nyitókép: MTI/MTVA/Rafal Guz

Ismét Magyarországra menekült egy volt lengyel miniszter

Infostart

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes után politikai menedékjogot kapott Magyarországon Zbigniew Ziobro, az előző lengyel kormány volt igazságügyi minisztere és legfőbb ügyésze, akit hazájában 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítanak. A politikus már tavaly ősz óta Magyarországon tartózkodik.

A volt lengyel igazságügy-miniszter Zbigniew Ziobro és felesége az a két lengyel állampolgár, akik még decemberben kaptak menedékjogot Magyarországon Erősítette meg Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje. Legutóbb Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes kapott magyarországi menedékjogot.

Mindketten a Fidesszel szövetséges lengyel PiS párt politikusai. Zbigniew Ziobro előbb 2005-2007 között, majd 2015 novemberétől 2023 novemberéig volt igazságügyi miniszter.

Zbigniew Ziobrót hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással a kormányban betöltött szerepe idején összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért akár 25 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Az ügyészség szerint a Jog és Igazságosság párt vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. Hatalommal való visszaéléssel is vádolják személyes és politikai haszonszerzés céljából.

Október óta Magyarországon

Még novemberben Zbigniew Ziobro három hónapos előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészség a bíróságnál. Mentelmi jogának felfüggesztését a lengyel parlamenti alsóháza szavazta meg, de a belbiztonsági ügynökség nem tudta letartóztatni, mert már akkor Magyarországon tartózkodott.

A politikus október 30-án Orbán Viktorral fotózkodott a Karmelitában, a miniszterelnök akkor azt írta, hogy Ziobrót politikai üldözöttnek tartja, és már akkor előrevetítette a menedékjog megadását.

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten - Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály
Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten - Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

A volt igazságügyi miniszter december elején brüsszelből bejelentkezve jelezte, hogy csak abban az esetben hajlandó visszatérni hazájába, ha ott „helyreáll a bíróságok függetlensége”.

Ziobro most az X-en feleségére hivatkozva érvelt a nemzetközi védelemért: „Úgy döntöttem, nem fogom megengedni, hogy a gyermekeim az anyjuk gondoskodása nélkül maradjanak, és hogy a feleségem - helyettem - Donald Tusk miniszterelnök beteges bosszúvágyának áldozatává váljon" – írta. Zbigniew Ziobro köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek a politikai menedékjog biztosításáért.

