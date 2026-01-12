ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő
On January 10, 2026, in Madrid, Spain, members of the Iranian community gather at Plaza de Cibeles for a demonstration in support of the ongoing revolution in Iran, calling for freedom, democracy, and an end to repression by the theocratic regime. During the rally, protesters display banners and flags, chant slogans against the ayatollahs government, and openly express support for the return of the monarchy and for Reza Pahlavi as a possible political alternative, amid growing international protests, internet blackouts, and the use of force by Iranian authorities. (Photo by Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images

Szakértő: Irán térsége összezárna az Egyesült Államok beavatkozása ellen

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Iránban több mint 500-an meghaltak az iszlám rezsim elleni tiltakozások során. Az egyre durvább módszereket használó hatóságok közölték: ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, a tüntetőket pedig Izrael és az Egyesült Államok bujtogatja, hogy ürügyük legyen a beavatkozásra. N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára szerint egyelőre nem látszik, merre futhat ki az egész folyamat. A szakértő nem látja a módját, hogy hogyan avatkozhat bele Amerika a folyamatokba, miközben a jelek szerint a rezsim mellett kitartanak a fegyveres erők.

Annyi bizonyosnak látszik, hogy a gazdaság volt a gyújtószikra, ami a jelenlegi tüntetéseket elindította, de ahogy a korábbi tüntetések esetében is, azért számos egyéb kérdés is felmerülhetett – mondta N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban. „Arról beszélünk évek óta, ami most összegződik, hogy a nemzetközi szankciók hogyan és miként sújtják Iránt és annak lakosságát. A gazdaság helyzete és rossz kezelése a másik nagy téma, amit szoktak emlegetni” – fogalmazott, majd kifejtette: most az iráni nemzeti valuta, a riál leértékelése volt az a konkrétum, ami beindította az eseményeket. Két hete, amikor a tüntetések elkezdődtek, több mint 40 százalékkal értékelték le Irán pénzét.

Az Egyesült Államok elnöke már többször kilátásba helyezte, hogy beavatkozik, de nagy kérdés, hogy mit szólnának ehhez a térségbeli országok. A szakértő szerint Izrael kivételével a térségbeli országok elutasítanak egy ilyen forgatókönyvet. Ebben még Irán nagy riválisa, a Perzsa-öböl szemközti oldalán fekvő Szaúd-Arábia is egyetért, de Törökország és a többiek is. A térség országai attól tartanak, hogy az Iránban beinduló hatalmas társadalmi-politikai válság átgyűrűzhet hozzájuk.

„Ne felejtsük el, hogy a Perzsa-öböl a világ olajkitermelésének legfontosabb színtere, a kereskedelem egyik legfontosabb útvonala, ez az egyik dolog. A másik, hogy

elég szkeptikus vagyok az amerikai támadással kapcsolatban. Nyilván semmit nem lehet kizárni, de nem nagyon látom, hogy mi lehet ennek a módja”

– fogalmazott, hozzátéve: fél évvel ezelőtt Izrael egy 12 napos háborút indított Irán ellen, amelybe egy adott pillanatban az Egyesült Államok is becsatlakozott. És ebben a 12 napos háborúban nagyon sok iráni vezetőt, szakembert likvidáltak. Ez az irániakat még óvatosabbá tette. Akkor sem sikerült elérni sem a legfőbb vezetőt, Hamenei ajatollahot, sem pedig az elnököt, Maszúd Peszeskjánt. És most nagyon benne van a köztudatban, hogy a tüntetések a nyári háború folytatását jelenthetik. De ha a cél nem a vezetők kiiktatása vagy kiemelése, mint a venezuelai elnök, Nicolás Maduro esetében, vagy az lenne a cél, de nem végrehajtható, akkor mi lehet egy katonai bevatkozás módja? Az Egyesült Államok nyilván nem fog szárazföldi beavatkozást kezdeményezni. Akkor Amerika a levegőből lő? De kire, a tüntetőkre? „Úgyhogy nekem a katonai beavatkozás egy nagyon könnyen hangzó, de túlzó mondásnak tűnik. Nyilván Donald Trump elnök fejében vannak valamilyen forgatókönyvek, de én nem látom ennek a megvalósíthatóságát” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy mekkora annak a realitása, hogy az elűzött uralkodói család trónörököse visszatérjen Iránba, illetve hogy valamifajta demokrácia útjára lépjen ez az ország, a szakértő azt mondta: ha a kettőt összekapcsoljuk, akkor talán azt lehet mondani, hogy a demokráciát nem monarchiában szokták elképzelni. „Bár tudunk az európai történelemből is alkotmányos monarchiákat, de azok inkább fejlődés eredményei voltak, nem pedig megoldásként jöttek elő egy ilyen helyzetre” – fogalmazott.

„Én úgy látom, a trónörökösnek és a családjának gyakorlatilag semmi esélye a visszatérésre,

még azzal együtt sem, hogy a tömeg gyakran kiabálja a szlogent, hogy Éljen a sah! De a legtöbben csak azért, hogy a rendszer szemébe vágjanak valami olyasmit, ami a rendszer számára elfogadhatatlan. De olyan hírek is érkeznek, mintha a tüntetések maguk is kezdenének alábbhagyni. Nem tudom, így van-e. A média, az internet azt mutatja nekünk, amit mutatni akar, mindenkinek mást. Elég kevés hírt kapunk arról, hogy a rendszer melletti tüntetések is megkezdődtek, és arról is most kezdenek jönni a hírek, hogy a fegyveres erők, a hadsereg, a Forradalmi Gárda, a paramilitáris erők rendületlenül a rendszer mellett állnak. Tehát nem nagyon látom, hogy mi lehet az egésznek a kifutása. Egy lassúbb belsőbb átalakulás nyilván következhet” – mondta N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban.

(Nyitóképünkön egy tiltakozó Madridban, ahol a helyi irán közösség is tartott szimpátiatüntetést)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Szakértő: Irán térsége összezárna az Egyesült Államok beavatkozása ellen
Iránban több mint 500-an meghaltak az iszlám rezsim elleni tiltakozások során. Nagy kérdés, hogy a belengetett amerikai beavatkozás megtörténhet-e, és ha igen, milyen formában? N. Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát kérdezte az InfoRádió.
 

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

A NATO létét fenyegeti Grönland ügye

A NATO létét fenyegeti Grönland ügye

Grönland kormánya megerősítette, hogy a sziget védelmének továbbra is a NATO keretei között kell maradnia, és ismét elutasította Donald Trump amerikai elnök szigetfelvásárlási ötletét.

Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek

Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek

A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.

Is this the biggest threat to Iran's Islamic republic since 1979? Our experts answer your questions

Is this the biggest threat to Iran's Islamic republic since 1979? Our experts answer your questions

On Sunday night, President Trump said the US was considering whether to take action in response to the deadly crackdown - adding that Iran "wants to negotiate".

