2026. január 12. hétfő
Az áldozatok elõtt róják le kegyeletüket emberek a tûzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 5-én. Szilveszteréjjel tûz ütött ki a bárban, és negyven ember életét vesztette, száztizenkilenc megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Cyril Zingaro

A tulaj szerelte fel a habot: újabb részletek a szilveszteri, svájci tragikus tűzvészről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az előzetes letartóztatásba kerülő francia tulajdonos azt állítja, tesztelte a lángra kapó hangszigetelő habot, szerinte a csillagszórók nem voltak elég erősek a meggyújtásához. A habot ő maga szerelte föl.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, múlt pénteken előzetes letartóztatásba került a Constellation nevű Crans-Montana-i szórakozóhely egyik tulajdonosa, Jacques Moretti, miután szilveszter éjjel 40 ember életét vesztette, 116-an pedig megsérültek a bárban pusztító tűzvészben. A francia tulajdonos a Valais kantoni ügyészségnek azt mondta, belülről bezárták a személyzeti ajtót, ezért a helyszínre érve felfeszítette az ajtót, ami mögött saját elmondása szerint több ember feküdt.

A gyanú szerint a tüzet csillagszórók okozták, miután a pince mennyezetére szerelt hangszigetelő hab lángra kapott „A vendégtérben mindig használunk csillagszórót, amikor egy palack bort szolgálunk fel” – mondta a férfi felesége, egyben a bár társtulajdonosa, Jessica Moretti, akit a The Guardian beszámolója szerint a pénteki meghallgatás után szabadon engedtek.

Moretti azt állította a nyomozóknak, hogy tesztelte a habot, és a csillagszórók nem voltak elég erősek a meggyújtásához.

Beszámolt arról is, hogy a habot egy barkácsáruházban vette, és ő maga szerelte fel a bár 2015-ös megvásárlása utáni felújításkor. A nyomozás során megpróbálják kideríteni azt is, hogy a tűzoltó készülékek hozzáférhetőek voltak-e a tragédia idején, és a kijáratok megfeleltek-e az előírásoknak.

A bárban állítólag rengeteg kiskorú volt, de Jacques Moretti állítása szerint 16 éven aluliak nem léphetnek be oda, 16 és 18 év közöttiek pedig csak felnőtt kísérettel. Hozzátette, hogy mindezekről tájékoztatta a biztonsági személyzetet, de elismerte: „lehetséges, hogy történt mulasztás a protokoll betartásában”.

