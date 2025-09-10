Donald Tusk azt közölte, hogy holland, olasz és német katonai támogatást kaptak a dróntámadás elhárításához. A Reuters NATO forrásoktól úgy értesült, hogy a lengyel légierő F–16-os vadászgépei mellett holland F–35-ös harci gépek lőtték le az orosz drónokat. A vadászatot olasz AWACS légtérellenőrző gép segítette és vegyes nemzetiségű személyzettel repülő, NATO tankerek biztosították hozzá az üzemanyagot. Rajtuk kívül német katonák által működtetett Patriot légvédelmi rendszerek is részt vettek a harcban.

A brit hírügynökségnek ugyanez a névnékül nyilatkozó forrás azt mondta, hogy a NATO jelenleg nem támadásként, hanem szándékos behatolásként kezeli az incidenst. Ennek megfelelően Donald Tusk is „nagyszabású provokációról" beszélt és bejelentette, hogy Lengyelország aktiválta a NATO alapokmányának 4. cikkelyét. Ennek értelmében a szövetség tagországai konzultálnak a közösen válaszlépésekről.

?????#BREAKING | NEWS ⚠️

USAF F-35 Lightning has just

popped up on flight radar over Poland as Poland is currently on high alert after Ukraine reported That ??Russian drones violated Poland's airspace during overnight strikes.



In response the United States has scrambled… pic.twitter.com/keGvG2jOjJ — Todd Paron?????? (@tparon) September 10, 2025

A parlamentben mondott beszédében a lengyel miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy ország a második világháború óta most került a legközelebb egy közvetlen fegyveres konfliktushoz. Ugyanakkor kijelentette: „Nincs okom azt állítani, hogy a háború szélén állunk, de átléptünk egy határt, és a helyzet most összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint korábban volt."

Megszólalt a moszkvai védelmi minisztérium is

Az oroszok azt közölték: „Lengyelország területén lévő objektumok célba vétele nem szerepelt a tervekben." Azt is hozzátették: „Mindazonáltal készen állunk arra, hogy konzultációkat folytassunk a lengyel védelmi minisztériummal a témában.” Előzőleg Dmitrij Peszkov nem volt hajlandó a Kreml nevében nyilatkozni a történtekről. Azzal hárította el az újságírók kérdéseit, hogy az ügy a védelmi minisztériumra tartozik.

Washington is reagált

„Az Egyesült Államok kiáll szövetségesei mellett. Megvédjük a NATO területének minden centiméterét” – írta az X-en Matthew Whitaker. Az USA NATO-nagykövete bejegyzéséhez csatolta az észak-atlanti szövetség közös közleményét. Ebben az események rövid összefoglalója után annyi áll, hogy a NATO megvédi területét beleértve a légteret is.

We stand by our @NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory. https://t.co/3g3JVKJKSG — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) September 10, 2025

A BBC a varsói belügyminisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy a lengyel hatóságok hét drónt és egy azonosítatlan tárgy maradványait találták meg országszerte. Öt robot és az azonosítatlan tárgy maradványai a Fehéroroszországgal és Ukrajnával szomszédos Lublin megye különböző helyszínein voltak. Két drón roncsait viszont Közép- és Észak-Lengyelországban fedezték fel, jóval távolabb a határoktól. Az egyiket egy mezőn fedezték fel Mniszkówban, a közép-lengyelországi Łódź megyében, mintegy 250 km-re a fehérorosz határtól. Egy másikat Elbląg városa közelében fedeztek fel Észak-Lengyelországban.

Another Russian drone (this one is a Russian "Gerbera", military number «ЫЫ31402») was found in Poland after today’s attack. Drone crashed near Sulejów, in Mniszków, Opoczno County. 265 km from the Polish border. pic.twitter.com/t9JgxE6tNm — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) September 10, 2025

A Lengyelországot ért orosz dróntámadás kapcsán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megjegyezte, hogy ha a 19 robotból még NATO összefogással is csak négyet sikerült lelőni, akkor ez „nem igazán lenyűgöző teljesítmény”. Felidézte, hogy az ukrán légvédelem sokkal eredményesebb, mivel az elmúlt években az orosz drónok túlnyomó többségét lelőtték. Például a kedd éjjel támadó 415 drónból 386-ot elfogtak, azaz 93 százalékos eredménnyel harcoltak – közölte Zelenszkij elnök.

Címképünkön a holland légierő F–35-ös vadászgépe