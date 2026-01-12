ARÉNA - PODCASTOK
Hókotró a Buda környéki utakon a nagy havazás idején.
Nyitókép: Fotó: olvasói fotó

A nap, amikor elkezd melegedni az idő

Infostart / MTI

Kemény fagyokkal indul a jövő hét: kedd hajnalban akár mínusz 18 Celsius-fok is lehet, és napközben is fagyni fog. Elsősorban kedden nagyobb területen várható ismét ónos eső, majd enged szorításából a fagy, és vasárnap már egyes helyeken akár plusz 10 fok is lehet napközben - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből

Hétfőn általában derült, napos idővel indul a nap, délelőtt az északkeleti tájakon is csökken a felhőzet, de addig néhol nem kizárt gyenge havazás. Napközben nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól, estétől nyugat felől eleinte havazás, majd ónos eső várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, majd délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és 0 fok között valószínű.

Kedden eleinte borult idő várható, majd délnyugat felől felszakadozhat a felhőzet. Éjszaka nyugat felől az ország délnyugati felén egyre több helyen várható - főleg az Észak-Dunántúlon tartósabb - ónos eső, amely napközben nyugat felől megszűnik, és vált esőbe. Az ország északkeleti felén havazás valószínű, amelyből jellemzően 2-5 centiméter friss hóréteg alakulhat ki. A Dél-Dunántúlon időnként megélénkülhet, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet Kelet-Magyarországon mínusz 18 és mínusz 10, a Dunántúlon és a középső országrészben mínusz 9 és mínusz 1 fok között valószínű, hajnalra jelentősen enyhülhet az idő. A maximum-hőmérséklet a Dunántúlon 0 és plusz 7, keleten mínusz 8 és mínusz 1 fok között várható.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten, keleten helyenként hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A keleties szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 4 fok között valószínű, de északon pár fokkal hidegebb, délnyugaton néhol enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 6 és 0 fok között, délen, délnyugaton 1 és 9 fok között alakul.

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, néhol párássá válik a levegő, ködfoltok képződnek. Északon helyenként előfordulhat ónos eső, máshol kisebb eső várható. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és plusz 9 fok között alakul, délnyugaton lesz enyhébb az idő.

Péntekre virradóra pára, köd képződik, de napközben hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Néhol kialakulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalban mínusz 6 és 0, kora délután

1 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombatra virradóra szintén pára, köd képződik, napközben általában szakadozik a felhőzet és számottevő csapadék nem valószínű. A délkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalban mínusz 6 és 0, kora délután mínusz 2 és plusz 9 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap erősen felhős vagy borult idő várható, helyenként fordulhat elő csapadék. A keleties szél megélénkül. Hajnalban mínusz 8 és plusz 1, kora délután mínusz 2 és plusz 10 fok közöti hőmérséklet várható.

