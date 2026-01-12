ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 12. hétfő
Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze Esztergomban
Nyitókép: Facebook/Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Infostart

A szülei munkában voltak reggel 6-ig, ő pedig korán elindult, hogy nehogy elkéssen az iskolából...

Nem mindennapi történetet osztott meg a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság – vette észre a 24.hu. A helyi rendőrök szombat hajnalban 03:40-kor, Esztergomban megláttak egy kislányt, aki egyedül sétált az utcán. Azonnal odamentek hozzá, és megkérdezték, hová igyekszik ilyenkor. A gyermek elmondta, hogy a szüleivel szokott iskolába menni, de nekik most dolgozniuk kellett. Ezért azt beszélték meg, hogy 6-kor elindul a suliba, de miután felébredt hajnalban, úgy gondolta, útnak indul, nehogy a rossz időjárási viszonyok miatt elkéssen. Ez a szombat hétköznapnak számított, ezért sokfelé nyitva voltak az iskolák.

„Munkatársaink azonnal a járőrautóba ültették a kislányt, ahol felmelegedhetett, és elvitték a szülei munkahelyére, így az iskolába már az ő kíséretükkel jutott el” – számoltak be a szerencsés végkifejletről.

