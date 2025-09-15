Medvegyev a Nyugat és Oroszország közötti háborúról beszélt, és a konkrét okát is megnevezte

A Telegramon tett közzé egy bejegyzést Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és kormányfő, Vlagyimir Putyin orosz elnök „megmondóembere”, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese – vette észre a Portfolio.

Medvegyev bejegyzése szerint

„Kijev és más idióták provokatív ötletének megvalósítása, hogy „Ukrajna” felett repüléstilalmi zónát hozzanak létre és a NATO-országok számára lehetővé tegyék a drónjaink lelövését,

csak egy dolgot fog jelenteni: a NATO háborúját Oroszországgal.

A dolgokat a nevükön kell nevezni!”

A bejegyzésben az is érdekes, hogy Medvegyev Ukrajna nevét idézőjelbe tette – mintha nem egészen tekintené létező országnak...

Egy ukrajnai repüléstilalmi zóna létrehozását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a háború kitörését követően nem sokkal kérte, ám a NATO ellenállt, mondván, ezzel fegyveres konfliktusba sodródhatnának Oroszországgal, hiszen akkor orosz drónokat és harci gépeket lőnének le.

A repüléstilalmi zóna létrehozásának kérdése a múlt héten újra felmerült, amikor egyszerre 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret.