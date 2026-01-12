Könyök alatt leharapta a cápa egy turista karját

Egy 56 éves amerikai nőt a Karib-térségben található St. Croix-i Cod Beach-en úszás közben megtámadott egy cápa, és később belehalt súlyos sérüléseibe – írja a twn.hu az NBC News beszámolója alapján.

A szemtanúk kétségbeesett sikolyokról számoltak be a vízből. Egy vízimentő már távolról nagy mennyiségű vért látott a vízben, így rögtön feleszmélt, hogy cápatámadás történhetett. Amikor odaért a bajbajutott nőhöz, Arlene Lillishez, ő már egy vértócsában lebegett. A vízimentő elmondása szerint a bal karját könyök alatt leharapta cápa, a felkarcsont egy része pedig kiállt. A súlyos sérülések ellenére Arlene Lillis kezdetben eszméleténél volt. A férfi a lehető leggyorsabban visszavitte a partra, attól tartva, hogy a cápa újra támadhat. A visszaúton a nő azt mondta, hogy meg fog halni.

A nő még megmondta a férfinak a keresztnevét, de aztán elvesztette az eszméletét. Nem sokkal később kórházba szállították a súlyosan sérült nőt, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A támadásért felelős cápafajt még nem tudták beazonosítani, de az Amerikai Virgin-szigetek körül nagyon sok tigriscápa van.

(Nyitóképünk illusztráció.)