Megvan az időpont: Lázár János nagy bejelentést tett az új KRESZ-ről – videó

(A cikk frissül.)

Lázár János azzal kezdte a hétfői Közlekedésinfót, hogy olyan tárcát vezet, amely 4,5 millió embernek segít abban, hogy a hétköznapokban Magyarországon közlekedjen, összesen 62 ezer embernek adnak munkát, ezzel ők a legnagyobb munkaadók az országban.

A miniszter egy mondatban összegezve az elmúlt négy évet, kijelentette: „Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek. Nem kevés, az elmúlt 35 évhez képest.”

Ezután megjegyezte, a választások után az alkotmány szerint mindenképp új kormány alakul, így könnyen lehet, hogy ebben a minőségben az utolsó Közlekedésinfót tartotta, és készül átadni a stafétát az utána jövőnek – idézi szavait az Index.

A miniszter az elmúlt napok hóhelyzetéről ismertette:

A Magyar Közút által kezelt 31 ezer kilométernyi úton 3 ezer munkavállaló teljesített szolgálatot. A MÁV-Volán-Csoportnál 12 ezer ember dolgozott pluszban a hóhelyzet miatt az elmúlt napokban.

50 ezer tonna útszórósót juttattak ki a közúthálózatra.

800 munkagép vett folyamatosan részt a védekezésben. Ma 300 gép van kint az utakon.

Lázár János arra hívta fel a figyelmet, hogy a közlekedési hálózat és az eszközök a túl meleget és a túl hideget is nehezen viselik, a nyári 40 fok, és a téli -20 fok is komoly hatást gyakorolt az eszközök használhatóságára, ez volt az oka annak, hogy bár 2025. december 23. és 2026. január 4. között a MÁV szerelvényei mintegy 87 százalékos pontossággal közlekedtek, január 5. és 12. a menetrendtartási képesség 70 százalék alá esett az időjárással összefüggésben. A miniszter kéri és köszöni a türelmet. Várhatóan csütörtökön, pénteken enyhülhet az idő, de ma még ónos eső és komoly mínuszok lehetnek.

KRESZ

Lázár János hangsúlyozta, a közlekedés területén paradigmaváltás történt, amiért sok kritikát kapott, az utas került a középpontba. 2025-ben Magyarországon a vasúton és a Volán járatain rekordszámú, több mint 1,1 milliárdnyi utazást bonyolítottak le, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa. 25,2 millió bérletet adtak el, amire szintén nem volt példa a rendszerváltozás óta Magyarországon. Európa harmadik legolcsóbb tömegközlekedése a magyar.

Január 20-án hozzák nyilvánosságra az új KRESZ-t, és leghamarabb szeptemberben szeretnék bevezetni

– jelentette be Lázár János.

1975 óta volt érvényben a régi, számos ráncfelvarráson esett át, most struktúrájában, szerkezetében, gondolatvilágában teljesen más közlekedési rendszert bocsátanak vitára, eddig 1500 véleményt kaptak. 100 szervezettel és 70 szakértővel folyamatosan konzultáltak, a szakma írta az új KRESZ-t – sorolta.

Lázár János kitért arra is, hogy megpróbálják Magyarország lakóövezeteit kamionmentes övezetté tenni. Ez egy nagy vita a szállítmányozókkal, legközelebb szerdán egyeztetnek.

A miniszter beszélt két megállapodásról is:

A fővárossal kötött egyezség óta Budapesten 810 ezren olcsóbban közlekednek, mint korábban.

Január 1-től a Debreceni Közlekedési Vállalat jegyeit is elfogadják a helyközi, Debrecenben közlekedő MÁV és Volán járatokon.

Lázár János ismertette: késési biztosításként 734 millió forintot fizettek ki, ez a jegyárbevétel 1,3 százaléka. A HÉV 99 százalékos pontossággal közlekedik, a Volánnál 95-97 százalék ez az arány. A vonatok 2024-ben 75-77 százalékos pontossággal közlekedtek, 2025-re ez 81-83 százalékra javult.

A miniszter kiemelte, hogy pályaudvarokat újítanak fel, az InterCity vonatok takarítószemélyzettel járnak, a mosdófelújítási program 80 százaléknál tart.

Lázár János azzal folytatta, amikor átvette a közlekedési területet, átlagosan bruttó 550 ezer forintot keresett egy MÁV-Volán munkavállaló, sőt, 42 ezer olyan munkavállaló volt 2023 januárjában, akinek a keresete nem érte el a bruttó 400 ezer forintot. Ma a bruttó átlagkereset 710 ezer forint, ami a nemzetgazdasági átlagkereset felett van.

A miniszter elárulta, hétfőn találkozik a reprezentatív szakszervezetekkel, felülvizsgálják a megállapodásokat, tekintettel arra, hogy Magyarországon fél százalékos növekedés és 4 százalékos infláció mellett is 11 százalékkal emelték a minimálbért.

„Ez az igazi munkáspárti politika. Felülvizsgáljuk a MÁV-Volán-megállapodást is” – jelentette be Lázár János, hozzátéve: a szakszervezetek két számjegyű béremelést szeretnének elérni, amiben az éves bérviszonyok és az egyéb juttatások is benne vannak. Lázár János mérlegeli a javaslatokat, nem zárkózik el attól, hogy nagyon jelentős béremelés történjen.