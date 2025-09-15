Moszkva szerint a NATO háborúban áll Oroszországgal

„A NATO háborúban áll Oroszországgal. Ez nyilvánvaló, és nem igényel további megerősítést” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, reagálva Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter közelmúltbeli kijelentésére, miszerint a NATO nincs háborúban Oroszországgal, annak ellenére sem, hogy Lengyelország fölött több orosz, köztük NATO-támaszpontok felé is haladó drónt le kellett lőni.

A NATO azzal, hogy közvetlen és közvetett támogatást nyújt a kijevi kormánynak, „de facto részt vesz ebben a háborúban” – mondta Peszkov a 24.hu összefoglalója szerint.