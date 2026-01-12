Jó hír a nyugdíjasoknak a bevásárlás kapcsán januárban

A tavaly év eleji jelentős élelmiszerár-emelkedések okozta bázishatás miatt 2026 januárjában jelentős éves szintű árcsökkenést mértek az Mfor Nyugdíjas Árkosár értékében. A lap azt írja, az idősek havi nagybevásárlása januárban 1,3 százalékkal, 362 forinttal lett olcsóbb a három hazai hipermarketláncnál decemberhez képest. A januári 28 565 forintos árkosárértéknél alacsonyabbat utoljára 2024 szeptemberében mértek az összeállítás szerint. Az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke most mínusz 7 százalék, ami azt jelenti, hogy

az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára 2137 forinttal, 7 százalékkal alacsonyabb, mint 2025 elején.

Egy hónap alatt az árkosárérték nem mozdult jelentősen, az egyes élelmiszerek ára sem változott nagy mértékben. Nem volt olyan termék, ami januárra 10 százaléknál többet drágult volna, és csak a tej ára csökkent december elejéhez képest 15,1 százalékkal. Éves szinten már komolyabb változás történt: az alma ára 23 százalékkal nőtt, míg kilenc élelmiszer ára 10 százaléknál nagyobb mértékben csökkent.

A tejföl 45,9 százalékkal,

a margarin 38,3 százalékkal,

a sertésmájas 37,5 százalékkal,

a párizsi 28,5 százalékkal,

a tej 26,5 százalékkal,

a liszt 25,6 százalékkal,

a burgonya 24,1 százalékkal,

a narancslé 20 százalékkal,

a tojás 15,6 százalékkal került kevesebbe az előző évhez képest.

Az év elején a nyugdíjasok 3,6 százalékos emelésben részesültek, ám ez először a januári nyugdíjjal együtt érkezik, így ennek hatása a januári árkosárfelmérésnél még nem jelent meg, csak február elején és márciusban számolhatnak vele, akárcsak a 14. havi nyugdíj egyheti összegével, ami az éves nyugdíj 1,92 százalékának felel meg.

A lap összeállítása szerint egy év alatt a nyugdíjak 4,8 százalékkal emelkedtek, miközben az árkosár ára 7 százalékkal csökkent. Kétéves távon az időskori ellátások 11,1 százalékkal emelkedtek, az árkosár 1,8 százalékkal nőtt. Három év alatt a nyugdíjak 31,8 százalékkal nőttek, az árkosár 5,9 százalékkal csökkent. Négy év alatt a nyugdíjak 59,6 százalékkal emelkedtek, az árkosár 38,3 százalékkal; tizenharmadik havi juttatás nélkül ez 50,2 százalék lett volna.

Öt év alatt a nyugdíjak 69,8 százalékkal nőttek, az árkosár 53,3 százalékkal; tizenharmadik havi juttatás nélkül 56,6 százalékos nyugdíjemelkedés történt volna. Hat év távlatában a nyugdíjak 76,7 százalékkal emelkedtek, az árkosár 67,8 százalékkal; tizenharmadik havi juttatás nélkül az emelkedés 62,9 százalék lett volna.