ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.33
usd:
330.84
bux:
116378.59
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sara Murphy amerikai producer, Teyana Taylor amerikai színésznõ, Paul Thomas Anderson amerikai rendezõ és Chase Infiniti amerikai színésznõ (b-j), miután átvették a legjobb filmes musical- vagy vígjáték kategória díját az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) címû filmért az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségén a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben 2026. január 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Chris Torres

Golden Globe: Leonardo DiCaprio hoppon maradt, az Egyik csata a másik után viszont tarolt

Infostart / MTI

Paul Thomas Anderson filmje négy szobrot vitt el, míg Timothée Chalamet a díj történetében a legfiatalabb győztese lett a legjobb férfi főszereplő musicalban vagy vígjátékban kategóriának.

Az Egyik csata a másik után című fekete komédia és a Hamnet című dráma vitte el a vasárnap este a kaliforniai Beverly Hillsben megrendezett 83. Golden Globe-díjátadó filmes fődíjait, a televíziós fődíjakat pedig a Vészhelyzet Pittsburghben című kórházsorozat és a The Studio című szarkasztikus vígjátékszéria kapta.

A Golden Globe-díjakat a szórakoztatóipar több mint 300 újságírója ítéli oda, és nagy presztízsű elismerésnek számítanak az amerikai filmipar legrangosabb díja, az Oscar-gála előtt, amelyet márciusban rendeznek. A Golden Globe-díj elnyerése segíthet felhívni a figyelmet a potenciális Oscar-jelöltekre.

A Warner Bros Discovery gyűjtötte vasárnap a legtöbb, kilenc Golden Globe-díjat a médiavállalatok közül.

A Paul Thomas Anderson rendezésében készült Egyik csata a másik után a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában győzött, a fia halálát gyászoló William Shakespeare-ről és feleségéről forgatott Hamnet című film pedig, amelyet Chloé Zhao rendezett, a legjobb dráma trófeáját szerezte meg a hollywoodi díjszezon sztárokat felvonultató gáláján.

Idén a vígjáték- vagy musicalmezőny legjobb férfi színészének járó trófeát Timothee Chalamet nyerte el a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért, amelyben profi asztaliteniszezőt játszott.

Chalamet, aki ebben a kategóriában az Egyik csata a másik után főszerepét alakító Leonardo DiCapriót és a Jay Kelly című film címszerepét játszó, George Clooney-t is legyőzte, köszönőbeszédében kiemelte, hogy nagyon erős volt a mezőny, és nagyrabecsülését fejezte ki a többi jelöltnek.

Az Egyik csata a másik után, amely egy csoport bukott forradalmárról szól, az elemzők szerint az Oscar-díj legjobb film kategóriájának nagy esélyese. A Warner Bros-produkcióért vasárnap Paul Thomas Anderson a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyv díját is átvehette. Teyana Taylor pedig elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját kapta.

Chloé Zhao Hamnet című drámája, amely Maggie O'Farrell könyve alapján készült, azt képzeli el, hogyan birkózhatott meg meg Shakespeare és felesége 11 éves fiuk, Hamnet halálával. Irodalomtörténészek szerint Hamnet halála inspirálhatta a drámaírót a Hamlet című színdarab megírására. Shakespeare feleségének, Agnes Hathawaynek a megformálásáért Jessie Buckley vehette át a legjobb női színész Golden Globe-ját a drámai filmes mezőnyből.

Az ír színésznő a gála színpadán arról beszélt, hogy rendkívüli élmény volt számára a forgatás, amellyel a valaha volt egyik leghíresebb brit történetét mesélték el.

A vígjátékok mezőnyében a legjobb színésznő trófeáját a Ha tudnék, beléd rúgnék című film sztárja, Rose Byrne kapta.

A legjobb nem angol nyelvű film díját A titkos ügynök című brazil alkotásnak ítélték oda. A film főszereplője, Wagner Moura a drámai filmes mezőny legjobb színészének járó díjat nyerte el.

„A titkos ügynök az emlékezetről, vagy inkább az emlékezet hiányáról és a generációs traumáról szóló film. Úgy gondolom, hogy ha a trauma generációkon át öröklődik, akkor az értékek is” – mondta a brazil színész hozzátéve, hogy filmjük „azoknak szól, akik nehéz pillanatokban is kitartanak az értékeik mellett”.

A norvég családi drámában, az Érzelmi értékben a híres filmrendező apát alakító Stellan Skarsgardnak a legjobb férfi mellékszereplő Golden Globe-díját ítélte oda az újságírótestület.

„Nem voltam felkészülve erre, mert természetesen azt hittem, hogy túl öreg vagyok” – mondta a 74 éves színész, akit állva tapsolt meg a közönség.

Az idén először átadott, podcastok számára alapított Golden Globe-díjat a Good Hang with Amy Poehler című produkció vitte el, amelyben a komika főként hírességeket interjúvol meg.

Pohler a díjat átvéve arról beszélt: podcastjával azt kísérli meg, hogy "egy nagyon durva és kegyetlen világot egy kicsit több szeretettel és nevetéssel töltsünk meg, és az emberekkel nevessünk, ne rajtuk".

A K-pop démonvadászok című Netflix-produkció a legjobb animációs film díjával távozhatott a gáláról, a filmben elhangzó Golden pedig a legjobb eredeti filmdal díját nyerte el.

Beverly Hills, 2026. január 12. Noah Wyle amerikai színész, miután átvette a drámasorozat kategóriában a legjobb férfi fõszereplõnek odaítélt odaítélt elismerést az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségén a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben 2026. január 11-én. Wyle a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) címû sorozatban nyújtott alakításáért vehette át a díjat. MTI/EPA/Chris Torres
Noah Wyle amerikai színész, miután átvette a drámasorozat kategóriában a legjobb férfi főszereplõnek odaítélt odaítélt elismerést az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségén. Fotó: MTI/EPA/Chris Torres

A televíziós kategóriákban a sürgősségi osztályon játszódó Vészhelyzet Pittsburghben szerezte meg a legjobb dráma díját, a The Studio pedig a vígjátéksorozatok mezőnyében győzött.

A Vészhelyzet Pittsburgben főszereplője, Noah Wyle a drámai mezőny legjobb színészének járó díjat kapta.

A kitalált hollywoodi stúdióról szóló The Studio sztárja, Seth Rogen pedig a vígjátéksorozatok legjobb színészi díját nyerte el.

A drámasorozatok legjobb színésznőjének Golden Globe-ját Rhea Seehorn vehette át az Apple TV Pluribus című szériájában nyújtott alakításáért. A vígjátéksorozatok legjobb színésznője a Hacks - A pénz beszél című produkció sztárja, Jean Smart lett.

A Kamaszok című drámasorozat sztárjai, Stephen Graham, Owen Cooper és Erin Doherty is díjazottak lettek a Golden Globe-gálán a legjobb televíziós minisorozat-mezőnyben. Graham a legjobb színész, Cooper a legjobb férfi mellékszereplő, Doherty pedig a legjobb női mellékszereplő díját kapta.

A Netflix-sorozat egy osztálytársának meggyilkolásáért letartóztatott tinédzser fiúról szól. "Generációnk felelőssége a gyűlölet felszámolása. Ehhez a vezetők gondolkodásmódjának megváltozására van szükség. Jelenleg ez még távoli lehetőségnek tűnik, de a remény gyönyörű dolog" - hangsúlyozta a színpadon Jack Thorne, a sorozat társszerzője. Thorne köszönetet mondott a sorozat fiatal szereplőinek is. „Ti vagytok rá a bizonyíték, hogy a világ jobb lehet” – mondta.

A legjobb kasszasikernek járó díjat a Bűnösök című vámpírdrámának ítélték oda a Golden Globe-díjakról döntő újságírók, akik Ryan Coogler filmjének zenéjét is díjazták, amelyet Ludwig Göransson komponált. A produkció az észak-amerikai piacon 278 millió dollárt (92 milliárd forintot) keresett, világszerte pedig 368 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.

(A nyitóképen: Sara Murphy amerikai producer, Teyana Taylor amerikai színésznő, Paul Thomas Anderson amerikai rendező és Chase Infiniti amerikai színésznő, miután átvették a legjobb filmes musical- vagy vígjáték kategória díját az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) című filmért az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségén a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben 2026. január 11-én.)

Kezdőlap    Kultúra    Golden Globe: Leonardo DiCaprio hoppon maradt, az Egyik csata a másik után viszont tarolt

golden globe

paul thomas anderson

timothee chalamet

noah wyle

egyik csata a másik után

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!
Az emberek tudomásul vették, hogy nem ideálisak az útviszonyok, a balesetek száma átlagos maradt ezért a hétvégén, ám a közösségi közlekedésben vannak problémák, a pótlóbusz, az 5-10 perces késések a mindennapi élet részei most. Még mindig várható havazás és ónos eső is, ami ilyen hideg mellett különösen is veszélyes lesz.
 

Mínusz 21 foknál is hidegebbet mértek Magyarországon

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Vasút: lezárás a Keleti pályaudvaron és Ferencvárosban, nagy változások kezdődtek

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

500 fölött a halottak száma Iránban, a bukás szélén álló iszlám rezsim durva terrorral reagál a tömegtüntetésekre

Bár halálbüntetés is járhat érte, tömegével égetik el a tereken a hidzsábjukat a nők Iránban, így tiltakozva az iszlám rezsim elnyomása ellen. Az internetet 4 napja letiltották. A kórházak megteltek, van, ahol az utcán terítették ki halottakat, hogy a családjuk azonosítsa őket. A hatalom szerint Amerika és Izrael tüzeli a tiltakozásokat.
 

Visszatérne a perzsa sah fia, Donald Trump szerint Irán már tárgyalni akar

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak

Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak

Hétfő délelőtt a forint vegyes képet mutat a főbb devizákkal szemben: az euróval szemben enyhe gyengülés, a dollárral szemben viszont határozott erősödés látszik, miközben a nemzetközi piacokon a dollár általánosan nyomás alá került. A leginkább az hozott volatilitást, hogy a Trump-adminisztráció újabb jogi harcot kezdett a Federal Reserve ellen, amire kisebb menekülés indult az amerikai eszközökből. Ma a geopolitikai hírek lesznek meghatározók a devizapiacokon, valamint a befektetők már elkezdhetik árazni a magyar inflációval kapcsolatos várakozásaikat, amely adatokat holnap teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem

Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem

Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

Trump says he's considering 'very strong options' in Iran as hundreds of protesters killed

The US president says Iran "wants to negotiate", adding: "I think they're tired of being beat up by the United States."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 07:47
Hosszú betegség után meghalt a népszerű magyar DJ
2026. január 11. 20:43
Tüdőgyulladással kórházba került Fenyő Miklós
×
×
×
×