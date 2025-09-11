Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Miközben éppen most kezdődik a Zapad elnevezésű közös orosz–fehérorosz hadgyakorlat, a Nyugat és Oroszország között egyensúlyozó Fehéroroszország meglepő gesztust tett a NATO felé: a szerdai támadás során figyelmeztette Lengyelországot, hogy drónok érkeznek a területén kereztül a lengyelek irányába.

Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök szerda este a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót. Arra a kérdésre, hogy ez mikor volt, és volt-e értelme a figyelmeztetésnek, Kukula elmondta:

„az előzetes figyelmeztetés hasznos volt a lengyel fél számára”.

Meglepőnek nevezte, hogy „a (lengyel) szárazföldi határon a helyzetet erősen eszkaláló Fehéroroszország elszánta magát az ilyen típusú együttműködésre. De nem utasítottuk vissza, a mi válaszunk pozitív volt, azaz adatokat szolgáltattunk Fehéroroszországnak az irányába tartó (légi) eszközökről” – mondta el a vezérkari főnök.

A lengyelek jelentős NATO-segítséggel végül lelőtték a drónokat (olasz AWACS-gépek, német üzemanyagtöltők is részt vettek az akcióban, sőt, egy holland F–35-ös harci gép is lelőtt egy drónt a lengyel légtérben).

Azt nem lehet tudni, mekkora szerepe volt a fehérorosz figyelmeztetsének abban, hogy a NATO-erők időben tudtak reagálni, de maga a tény, hogy egyáltalán szóltak, is nagyon meglepő.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök feszegeti a határokat, és kényes egyensúlypolitikát folytat – mondta korábban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban. Mint augusztus végén fogalmazott,

„a fehérorosz elnök már évtizedek óta arról híres, hogy hintapolitikát folytatva megpróbál odamondani az egyik és a másik oldalnak is, és jól tartani magát mind Moszkva, mind a Nyugat felé.”

Ennek az egyensúlyozásnak lehet része a mostani figyelmeztetés is.

Donald Tusk lengyel kormányfő korábban közölte: szerda hajnalban 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból, ezek közül legalább hármat lelőttek. A tárgyak „jelentős része” Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba – mondta el Tusk.

A lengyel belügyminisztérium szerda esti közlése szerint a nap folyamán 15 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg.

Az elemzők szerint orosz–iráni drónok vettek részt az akcióban, és a tömeges támadással az oroszok tesztelni és provokálni akarták a NATO-t, hogy lássák, hogyan reagál a szervezet egy támadásra.