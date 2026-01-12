Váratlan fordulat az Egyesült Államokban

Büntetőeljárás indult Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen, a vizsgálat a Fed washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítására és Powell kapcsolódó kongresszusi vallomására összpontosít – írta meg a Portfolio a CNBC alapján.

Powell szerint a nyomozás annak következtében indult, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetlen a Fed kamatpolitikájával, a jegybank nem hajlandó olyan gyorsan és olyan mértékben csökkenteni a kamatokat, ahogyan azt az elnök követeli. Az X-en közzétett videónyilatkozatában elmondta: a fenyegetés annak a következménye, hogy a Fed a közérdek alapján határozza meg a kamatokat, nem pedig az elnök preferenciáit követve – olvasható a cikkben.

Ismertette a helyzetet, miszerint az Igazságügyi Minisztérium pénteken esküdtszéki idézést közvetített a Fed-nek. A Portfolio cikke hozzáteszi, múlt júniusi, a szenátus bankügyi bizottsága előtt tett vallomásával kapcsolatban büntetőjogi vádemelést helyeztek kilátásba. Hangsúlyozta, véleménye szerint ez a fenyegetés nem a múlt júniusi vallomásról, vagy a Fed épületeinek felújításáról szól. Kiemelte, négy különböző kormányzati ciklus alatt is dolgozott a Fed-nél, republikánus és demokrata adminisztrációk mellett is.

Trump amerikai elnök egy NBC News-nak adott vasárnap esti interjúban azt mondta, nem tud semmit a Powell elleni nyomozásról. Kiemelte viszont, hogy „egyértelműen nem túl jó a Fed-ben, és épületek építésében sem túl jó”. Azt ugyanakkor tagadta, hogy az idézéseknek bármi köze lenne a kamatpolitikához. Korábban, december 29-én már bejelentette, hogy fontolóra veszi Powell beperlését „inkompetencia” miatt – írta meg a Portfolio.

Thom Tillis, Észak-Karolina republikánus szenátora, a szenátus bankügyi bizottságának tagja élesen bírálta a Powell elleni eljárást – olvasható a cikkben. Elmondta, ellenezni fog bármilyen, Trump által támogatott jelöltet Powell utódjaként, és a jogi ügy lezárultáig bármely más Fed-jelöltet is. Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségi vezetője szerint Trump „folytatja a támadást a Fed függetlensége ellen”. Ezzel véleménye szerint veszélyezteti az amerikai gazdaság erejét és stabilitását.

Az Evercore ISI alelnöke, Krishna Guha a fejleményt „mélységesen aggasztónak” nevezte. Úgy véli, váratlanul érkezett, miután mérséklődtek a feszültségek Trump és a Fed között. Meglátása szerint a dollár, a kötvények és a részvények egyaránt gyengülni fognak a hétfői kereskedésben, az arany és más menedékeszközök pedig erősödhetnek – írta meg a Portfolio.