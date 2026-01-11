ARÉNA - PODCASTOK
Orosz Geran-2 öngyilkos drón
Nyitókép: X / Wikipédia

Erre az orosz fegyverre nem számíthattak az ukránok

InfoRádió

Az orosz hadsereg az év elején először vetette be Ukrajna ellen az új, Geran–5 típusú támadó drónt. Az ukrán katonai hírszerzés január 11-i közleménye szerint az eszköz sugárhajtóművének és paramétereinek köszönhetően Ukrajna teljes területén képes célpontok támadására.

A Kyiv Independent beszámolója alapján az új modell jelentős technológiai váltást mutat a korábbi, iráni Shahed-típusokra épülő Geran-drónokhoz képest. A Geran–5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott, hossza körülbelül 6 méter, szárnyfesztávolsága pedig 5,5 méter - írja a portfolio.hu.

Az eszközt Telefly sugárhajtóművel szerelték fel, amely a Geran–3-as modellnél lényegesen nagyobb tolóerőt biztosít.

A drón akár 1000 kilométeres távolságból is bevethető, és legfeljebb 90 kilogrammos robbanófejet képes célba juttatni.

12 csatornás Kometa műholdas navigációs rendszert használ,

nyomkövetője pedig Raspberry Pi mikroszámítógépre, valamint 3G/4G modemekre épül.

A hírszerzési adatok szerint az orosz erők további fejlesztéseket terveznek: mérlegelik a drónok Szu–25-ös csatarepülőgépekről történő indítását a hatótávolság növelése érdekében, valamint kísérleteznek R–73-as légiharc-rakéták felszerelésével is, amelyeket ukrán repülőgépek ellen vetnének be.

Kezdőlap    Külföld    Erre az orosz fegyverre nem számíthattak az ukránok

oroszország

drón

ukrajnai háború

