Erre az orosz fegyverre nem számíthattak az ukránok

A Kyiv Independent beszámolója alapján az új modell jelentős technológiai váltást mutat a korábbi, iráni Shahed-típusokra épülő Geran-drónokhoz képest. A Geran–5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott, hossza körülbelül 6 méter, szárnyfesztávolsága pedig 5,5 méter - írja a portfolio.hu.

Az eszközt Telefly sugárhajtóművel szerelték fel, amely a Geran–3-as modellnél lényegesen nagyobb tolóerőt biztosít.

A drón akár 1000 kilométeres távolságból is bevethető, és legfeljebb 90 kilogrammos robbanófejet képes célba juttatni.

12 csatornás Kometa műholdas navigációs rendszert használ,

nyomkövetője pedig Raspberry Pi mikroszámítógépre, valamint 3G/4G modemekre épül.

A hírszerzési adatok szerint az orosz erők további fejlesztéseket terveznek: mérlegelik a drónok Szu–25-ös csatarepülőgépekről történő indítását a hatótávolság növelése érdekében, valamint kísérleteznek R–73-as légiharc-rakéták felszerelésével is, amelyeket ukrán repülőgépek ellen vetnének be.