Világsztár maratonista a doppingellenőrök hálójában

Az év elején sok befektetőben megfogalmazódik a kérdés, hogy milyen stratégiával érdemes nekivágni az esztendőnek, mik lehetnek a jó befektetések, és mit érdemes alakítani a meglévő portfoliókon. A BlackRock éves kitekintése alapján papíron még mindig kedvező a kép, trend feletti növekedéssel és lazuló pénzügyi kondíciókkal, miközben az AI-sztori továbbra is középpontban van. Csakhogy közben ott a koncentráció csapdája, a feszített értékeltségek, és a bizonytalan kamatpálya, ami bármikor átírhatja a narratívákat. A jelentés egyik legérdekesebb üzenete nem az, hogy merre “kell” menni, hanem az, hogy 2026-ban hogyan érdemes túlélni a volatilitást úgy, hogy közben ne maradjunk le a nagy trendekről sem.