2026. január 12. hétfő Ernő
A kenyai Eliud Kipchoge (b) a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia férfi maratonfutó versenyében a szapporói Odori Parkban 2021. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/AP/Kadzsijama Sudzsi

Világsztár maratonista a doppingellenőrök hálójában

Infostart / MTI

Albert Korir versenyengedélyét felfüggesztették.

Pozitív lett Albert Korir New York Marathon-győztes hosszútávfutó doppingvizsgálatának eredménye, így versenyengedélyét felfüggesztették.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) hétfőn közölte, hogy Korir mintájában a vörösvérsejt-termelést serkentő CERA nevű anyagra bukkantak.

A 31 éves kenyai atléta 2016-ban versenyzett először maratonon, majd 2017-ben Bécsben, 2019-ben Houstonban és Ottawában nyert rangos nemzetközi viadalt. Legnagyobb sikerét a New York Marathonon aratta, melyet 2021-ben megnyert. Emellett 2019-ben és 2023-ban második lett, tavaly és tavaly előtt pedig a harmadik helyen ért célba az amerikai metropoliszban.

