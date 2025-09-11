ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.13
usd:
336.09
bux:
0
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Gerbera orosz drón
Nyitókép: militarnyi.ua

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Karol Nawrocki lengyel elnök az orosz drónok Lengyelország légterébe történt behatolásáról egyeztetett amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.

Karol Nawrocki és Donald Trump telefonos beszélgetéséről a lengyel államfő számolt be szerda este az X-en.

„Éppen most folytattam telefonbeszélgetést Donald Trump amerikai elnökkel a lengyel légtér orosz drónok általi többszöri megsértéséről, ami ma éjjel történt” – közölte Nawrocki. Hozzátette: a beszélgetés része annak a konzultációsorozatnak, amelyet Lengyelország a szövetségeseivel folytat. „A mai megbeszélések megerősítették a szövetségesek egységét” – áll a bejegyzésben.

Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök szerda este a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban közölte:

a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányába.

A figyelmeztetés időpontjára vonatkozó kérdésre Kukula elmondta: „az előzetes figyelmeztetés hasznos volt” a lengyel fél számára. Meglepőnek nevezte, hogy „a (lengyel) szárazföldi határon a helyzetet erősen eszkaláló Fehéroroszország elszánta magát az ilyen típusú együttműködésre. De nem utasítottuk vissza, a mi válaszunk pozitív volt, azaz adatokat szolgáltattunk Fehéroroszországnak az irányába tartó (légi) eszközökről” – mondta el a vezérkari főnök.

A légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és "készen állt az eszkalációra", a civil repülőterek bezárásától kezdve "a további, Németországból és más országokból érkező szövetséges erők (esetleges) bevonulásának előkészítéséig" - közölte Kukula.

Donald Tusk lengyel kormányfő korábban közölte: szerda hajnalban 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból, ezek közül legalább hármat lelőttek. A tárgyak "jelentős része" Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba – mondta el Tusk.

A lengyel belügyminisztérium szerda esti közlése szerint a nap folyamán 15 drónroncsot találtak meg

a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg. A légtérsértések miatt Karol Nawrocki csütörtök estére összehívta a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

Kezdőlap    Külföld    Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

oroszország

lengyelország

ukrajna

donald trump

dróntámadás

háború

karol nawrocki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

Nem az volt a merénylő, akit először elfogtak: továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

Az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok Utah államban, továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét. A fiatal konzervatív influenszer, Donald Trump amerikai elnök szövetségese éppen egy egyetemen tartott fórumot több száz diáknak, amikor egy tetőről leadott egyetlen, pontos lövéssel meggyilkolták. Halálhírét maga Donald Trump jelentette be közösségi oldalán.
 

Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

„A megbeszélések megerősítették a szövetségesek egységét” – írta Karol Nawrocki lengyel elnök, aki telefonon beszélt az orosz drónok Lengyelország légterébe történt behatolásáról amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.
 

„Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció” – vészjóslót mondott a német külügyminiszter

Csalódottan reagált Donald Trump a lengyelek elleni orosz dróntámadásra

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump háborút indított a Fed ellen - Jön az összeomlás?

Trump háborút indított a Fed ellen - Jön az összeomlás?

Miközben Donald Trump amerikai elnök Fed elleni támadása, illetve Lisa Cook jegybanki kormányzó eltávolítására tett kísérlete a közgazdászok körében riadalmat keltett, a befektetők alig reagáltak. A piacok egyelőre nem ijednek meg az elnök manővereitől, még akkor sem, ha azok a Fed függetlenségét fenyegetik. De mi áll a viszonylagos nyugalom mögött?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút

Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút

Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls killing of Charlie Kirk 'dark moment for America' as manhunt continues

Trump calls killing of Charlie Kirk 'dark moment for America' as manhunt continues

Ally of president was shot from 100-200 yards away at a campus event in Utah. Two released suspects had 'no ties' to shooting, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 06:38
„Munkaerőhiány” a bérgyilkosoknál? – ezt találták ki a svédek
2025. szeptember 11. 06:12
Továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát
×
×
×
×