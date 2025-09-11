Egyeztetett Donald Trump és a lengyel elnök az orosz dróntámadás ügyében

Karol Nawrocki és Donald Trump telefonos beszélgetéséről a lengyel államfő számolt be szerda este az X-en.

„Éppen most folytattam telefonbeszélgetést Donald Trump amerikai elnökkel a lengyel légtér orosz drónok általi többszöri megsértéséről, ami ma éjjel történt” – közölte Nawrocki. Hozzátette: a beszélgetés része annak a konzultációsorozatnak, amelyet Lengyelország a szövetségeseivel folytat. „A mai megbeszélések megerősítették a szövetségesek egységét” – áll a bejegyzésben.

Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök szerda este a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban közölte:

a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányába.

A figyelmeztetés időpontjára vonatkozó kérdésre Kukula elmondta: „az előzetes figyelmeztetés hasznos volt” a lengyel fél számára. Meglepőnek nevezte, hogy „a (lengyel) szárazföldi határon a helyzetet erősen eszkaláló Fehéroroszország elszánta magát az ilyen típusú együttműködésre. De nem utasítottuk vissza, a mi válaszunk pozitív volt, azaz adatokat szolgáltattunk Fehéroroszországnak az irányába tartó (légi) eszközökről” – mondta el a vezérkari főnök.

A légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és "készen állt az eszkalációra", a civil repülőterek bezárásától kezdve "a további, Németországból és más országokból érkező szövetséges erők (esetleges) bevonulásának előkészítéséig" - közölte Kukula.

Donald Tusk lengyel kormányfő korábban közölte: szerda hajnalban 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból, ezek közül legalább hármat lelőttek. A tárgyak "jelentős része" Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba – mondta el Tusk.

A lengyel belügyminisztérium szerda esti közlése szerint a nap folyamán 15 drónroncsot találtak meg

a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg. A légtérsértések miatt Karol Nawrocki csütörtök estére összehívta a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.