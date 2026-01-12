Embercsempészek, drogbárók és egy jegesmedve szorításában – hamarosan hazaér a világot 28 éve járó brit kalandor

Az útra kelése után 28 évvel hamarosan hazaér az a brit kalandor, aki még 1998 októberében határozta el, hogy körbegyalogolja a Földet, és közben nem használ semmilyen szárazföldi közlekedési eszközt – írja a 24.hu a The Mirror cikke alapján.

A kelet-angliai származású egykori ejtőernyős anno a barátaival egy kocsmában beszélgetett, amikor belement abba a fogadásba, hogy bejárja a világot gyalogszerrel. Karl Bushby az elmúlt 28 évben csaknem 58 ezer kilométert gyalogolt, és útközben rengeteg kellemes és kellemetlen élményben volt része.

Saját bevallása szerint kirabolták, letartóztatták, deportálták, megharapták, sőt egyszer majdnem megfulladt.

A veterán katona igyekezett gondoskodni megfelelő mennyiségű élelemről, de előfordult, hogy jó ideig nem tudott mit enni, így akkor szó szerint éhezett.

Karl Bushby egy ilyen kocsival közlekedett az elmúlt csaknem harminc évben, amit vagy maga után húzott, vagy maga előtt tolt.

Karl Bushby, a British ex-paratrooper who set out in 1998 to walk around the world, is on the final stretch of his 27-year-long trek home, and trying to cope with social media pressure in a world that has changed profoundly https://t.co/PuJgRNCGkq pic.twitter.com/jWd7LzoKF7 — Reuters (@Reuters) November 27, 2025

Az 56 éves férfi nemrég egy videóban közölte, hogy a nagy kaland hamarosan véget ér, tervei szerint idén szeptemberben ér haza. „Még mindig élénken az emlékezetemben van az a pillanat, amikor 1998 októberében elhagytam anyám házát Hullban. Nagyon megható lesz visszasétálni azon az úton” – mondta a korábbi ejtőernyős.

Először Hullból elindulva akarta kipróbálni, mennyire bírja a gyaloglást, világ körüli túrája viszont végül Chilében vette kezdetét. A Góliát Expedíciónak elnevezett túrán nemcsak az amerikai, az ázsiai és az európai kontinenst gyalogolta végig, hanem a Kaszpi-tengert is átúszta. A veterán ejtőernyős azt a két helyszínt is megnevezte, ami a legfélelmetesebb volt számára.

A Közép- és Dél-Amerikát összekötő Darién-szorosban úgy érezte magát, mintha egy háborús övezet kellős közepén lenne,

ráadásul a drogkartellek közelében lenni sem életbiztosítás, és a dzsungelben is számos veszély leselkedett rá.

Karl Bushby the only man to walk the earth in 27years. He’s been walking around the earth without any transport aid and is expected to return home back in England in 2026 pic.twitter.com/tfPDzFeSuT — Dr. God Abeg ooo (@josh_uglyasf) October 22, 2025

A Panama és Kolumbia között átívelő, mintegy 100 kilométer hosszú szoros a világ egyik legveszélyesebb migrációs útvonala, de a brutális hőséggel, a heves esőzésekkel, a szúnyogokkal is meg kell küzdenie annak, aki arra téved, ráadásul krokodiloktól és mérges kígyóktól hemzseg az a régió. A helyi bűnözők főleg emberkereskedelemből és emberrablásokból szedik meg magukat.

Karl Bushby a másik nagyon félelmetes helynek a Csendes-óceán és a Jeges-tenger közötti Bering-szorost írta le, ahol még egy jegesmedvével is találkozott. „Egy-egy nagyon komoly világba csöppensz ilyenkor, ahol 20 perc alatt meghalhatsz, ha elrontasz valamit” – jegyezte meg a brit kalandor, akinek már csak néhány hónap maradt hátra a világ körüli utazásából.