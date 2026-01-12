ARÉNA - PODCASTOK
Frontálisan ütközött két személyautó a 82-es főút 67-es kilométerénél, Győrújbarát térségében. Mire a győri hivatásos tűzoltók kiérkeztek, a mentők két embert kiemeltek az egyik kocsiból. A másik autóban csak a sofőr utazott, ki tudott szállni a járműből. A tűzoltók áramtalanították a balesetet szenvedett gépjárműveket. A mentők három embert könnyű sérüléseik miatt kórházba szállítottak.
Nyitókép: Katasztrófavédelem/BM

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni – körkép

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A legtöbb fővárosi kórházban megnövekedett esetszámot látnak el a télies időjárás okozta balesetek és kihűlések miatt, a fontosabb intézményekben jelentősen bővítették a kapacitásokat.

Főleg a télies időjárás miatt komoly kihívásokkal indult az év a budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban – mondta Balázs Péter, az intézmény orvosigazgatója.

„A szilveszteri havazás óta gyakorlatilag folyamatosan nagyobb a betegforgalmunk, ez a járóbetegek tekintetében naponta olyan 20-40 százalékkal több beteget jelent. De nem is ez jelenti az igazi megterhelést, hanem az, hogy egy kicsit más típusú betegségekkel jönnek, mint egyébként szoktak a betegeink” – mutatott rá. Lényegesen több az ellátást igénylő végtagtörés, és csukló-, boka-, felkarsérülések is nagyobb számban vannak. A műtéti szám jelentősen nőtt, de erre felkészültek, hiszen évről évre kihívás ez.

Ralovich Zsolt, az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatója arról beszélt, hogy jelentősen bővíteni kellett a kapacitásaikat.

„A sürgősségi osztályon mintegy 10 százalékkal, a traumatológiai osztályunkon a baleseti sérültek ellátásában pedig 30-60 százalékkal megnövekedett betegforgalom volt az elmúlt napokban.

A betegek minél gyorsabb, hatékonyabb, biztonságosabb ellátása természetesen prioritás, ennek érdekében technikai és személyi jellegű bővítések is történtek, műtőkapacitásainkat bővítettük, a traumatológiai osztály ágykapacitását bővítettük, a személyzet létszámát bővítettük; készenléti sorokat hoztunk létre, és több ember vesz részt a betegellátásban, mint normál esetben” – sorolta.

Bozzay Krisztina, a Péterfy Sándor Utcai Kórház rendelőintézetének sürgősségi betegellátó főorvosa a hideg időjárás okozta eseteket emelte ki.

„A hipotermia, tehát a szervezet lehűlése különböző olyan elváltozásokat hoz létre, amelyek mindenképpen beavatkozást igényelnek. Az óvatos, lassú, nálunk elsősorban passzív, de szükség esetén aktív melegítés, illetve a keringés fenntartása az, ami mindenféleképpen szükséges. A lehülés különböző szövődményeiként említhető részben a fagyási sérülés, valamint a fertőző megbetegedések, leggyakrabban tüdőgyulladás, ami a légutak fertőző ágenseknek való fokozott kitételének következménye. Ilyen esetekben részben sebészeti kezelés, de nagyon gyakran antibiotikus kezelés indokolt. Ezeket a kórházi osztályon gyakorlatilag korlátok nélkül tudjuk biztosítani” – rögzítette.

Bozzay Krisztina mindenkit arra kér, ha bárkit rossz állapotban lát az utcán, kérjen mielőbb orvosi segítséget.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni
A legtöbb fővárosi kórházban megnövekedett esetszámot látnak el a télies időjárás okozta balesetek és kihűlések miatt, a fontosabb intézményekben jelentősen bővítették a kapacitásokat.
 

