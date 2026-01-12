ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.25
usd:
331.68
bux:
116480.09
2026. január 12. hétfő Ernő
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Soproni Tamás terézvárosi polgármester hivatalos Facebook-oldala

Airbnb-tilalom – Működik a terézvárosi vörös matrica

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Már több mint hatvan helyszínen ellenőrizte a terézvárosi önkormányzat a hatóságokkal közösen a VI. kerületi Airbnb-tevékenységet, számos helyszínen bírságot szabtak ki – mondta az InfoRádióban Soproni Tamás polgármester a januárban életbe lépett rendelet kapcsán.

2026. január 1-jén hatályba lépett az a rendelet, amely a témában tartott őszi kerületi szavazás eredményeként – az országban egyedüliként – zéró toleranciát hirdetett a lakásukat rövid távra bérbe adókkal szemben. A magán- és egyéb szálláshely-szolgáltatókat azóta 200-500 ezer forintos bírság fenyegeti, ha folytatják az Airbnb-zést. Ám egyes hírek szerint bár a magánemberek felfüggesztették ezt a tevékenységet, egyes nagyobb hálózatok, üzemeltetők azzal „menekülnek”, hogy panzióvá, közösségi szálláshellyé vagy szállodává minősítik az ingatlanokat.

A helyzetről a VI. kerületi polgármester, Soproni Tamás az InfoRádióban elmondta: úgy tapasztalják, hogy az Airbnb-ügyben a döntő többség törvénytisztelően jár el, ezek a típusú szálláskiadások javarészt megszűntek, azonban sajnos kaptak olyan bejelentéseket is, amelyek alapján nem mindenkinek irányadó a törvény.

„Az elmúlt néhány napban 60 szálláshelyen tartottunk hatósági szemlét, ami nem feltétlenül kötelező egyébként a büntetés kiszabásához, hiszen az online adatok, információk, illetve a különböző vallomások – akár a szomszédok részéről is – elegendőek lehetnek ehhez, de a 60 szálláshely közül számos olyan volt, amely sajnos továbbra is nyitva tart, noha nincs erre jogi lehetőség” – számolt be a kerületvezető a látottakról.

Bejelentéseket egyébként továbbra is várnak a Terezvaros.hu/illegalis oldalon, és a lakók, akik fel vannak háborodva azon, hogy esetleg az ő házukban is található olyan Airbnb, amely még mindig üzemel, noha nem lehetne, írnak is a kerületnek.

A szabályszegőkre hatósági eljárás vár. A kiszabható bírság mértéke változó, hiszen szálláshelyenként magánszemély esetén 200 ezer forint, gazdasági társaság esetén 2 millió forint. Ehhez még hozzájön nagyon sok egyéb költség is, hiszen ha a NAV-hoz át kell adni az ügyet, végrehajtási bírság is jön, naponta több milliós nagyságrendben, ami a kerület szerint kellő elrettentő erővel bírhat.

Az ellenőrzésnek figyelemfelkeltő része is van: piros címkéket helyeznek ki azoknak a lakásoknak az ajtajára, ahol tiltott tevékenység zajlik. Erről a polgármester azt mondta: hasonlóan ahhoz, amikor a NAV bezárat egy vendéglátóhelyet vagy üzlethelyiséget, ezeket az ingatlanokat is megjelölik, hogy tájékoztassák a környéken élőket a folyamatban lévő vizsgálatról.

„Nemcsak az ajtón egyébként, hanem

a társasház tájékoztató tábláján is megtesszük ezt a tájékoztatást a lakók felé, hogy tudják, vettük a bejelentésüket, és vizsgálat indult az adott ingatlannal kapcsolatban”

– tette hozzá Soproni Tamás.

A január 1-jével életbe lépett tilalomra azért volt szükség, mert rengeteg lakossági panaszt kapott a kerületvezetés a közösségi együttélés szabályainak be nem tartásával kapcsolatban az érintett társasházakból. Terézvárosban most bíznak benne, hogy a lakáskiadás elmozdul a hosszú táv irányába, ezt elősegítendő 75 százalékos adókedvezményt is bevezettek az építményadó alól a hosszú távú kiadásokra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Airbnb-tilalom – Működik a terézvárosi vörös matrica

terézváros

matrica

airbnb

soproni tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bartal Tamás: több érvem is van a lakosság útalapú autópálya-matricája ellen

Bartal Tamás: több érvem is van a lakosság útalapú autópálya-matricája ellen
Autópálya-matricát hivatalosan nem lehet részletre vásárolni – mondta Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Kifejtette az álláspontját a szektorális sebességmérés bevezetéséről, valamint a lakosság használatalapú autópályadíjának lehetőségéről.
Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

Pontos előrejelzés a rettentő ónos esőről – riasztások, térkép

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából hétfőn az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék.
 

Brutális terhelés alatt most a hazai kórházak, de be tudunk segíteni

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Operatív törzs: jön az ónos eső helyenként mínusz 15 fokkal, aki teheti, maradjon otthon!

Iskolába sétált hajnali négykor egy kislány, rendőrök szedték össze

Arcoskodtak a quaddal, beszakadtak a tóba Monoron

Részegen, a hóban fekve találtak rá a kórházból szökött tinédzserre a VIII. kerületben

VIDEÓ
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

Trump újra nekiment a Fednek, miközben egyre feszültebb a helyzet Iránban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt héten a geopolitikai hírekre figyeltek a befektetők, és úgy tűnik, hogy ez ezen a héten sem lesz másképp, hiszen a hetek óta tartó iráni tüntetések miatt Donald Trump állítólag katonai beavatkozást fontolgat az országban. Eközben az tőzsdékre nyomást helyez, hogy az amerikai jegybank elnöke ellen büntetjogi vizsgálat indult, amit Jerome Powell Donald Trump nyomásgyakorlásának és megfélemlítésének nevezett. Az ázsiai piacok eközben kis emelkedést mutattak, Európában pedig csak oldalaznak a tőzsdék, az USA-ban viszont érdemi hangulatromlás figyelhető meg. Itthon is mérsékelt elmozdulásokkal telik a nap, a reggeli emelkedés délutánra mérsékelt esésbe fordult a magyar tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sarkvidéki hideg csaphat le hamarosan Magyarországra: ez nem vicc, brutális hideg készül

Sarkvidéki hideg csaphat le hamarosan Magyarországra: ez nem vicc, brutális hideg készül

Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian mourners heard chanting 'death to Khamenei' at funeral as hundreds killed in protests

Iranian mourners heard chanting 'death to Khamenei' at funeral as hundreds killed in protests

On Sunday night, President Trump said the US was considering whether to take action in Iran - adding that Iran "wants to negotiate".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 12. 15:31
7 százalékos különbség – Friss számok a Nézőponttól
2026. január 12. 14:55
Bartal Tamás: több érvem is van a lakosság útalapú autópálya-matricája ellen
×
×
×
×