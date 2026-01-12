Airbnb-tilalom – Működik a terézvárosi vörös matrica

2026. január 1-jén hatályba lépett az a rendelet, amely a témában tartott őszi kerületi szavazás eredményeként – az országban egyedüliként – zéró toleranciát hirdetett a lakásukat rövid távra bérbe adókkal szemben. A magán- és egyéb szálláshely-szolgáltatókat azóta 200-500 ezer forintos bírság fenyegeti, ha folytatják az Airbnb-zést. Ám egyes hírek szerint bár a magánemberek felfüggesztették ezt a tevékenységet, egyes nagyobb hálózatok, üzemeltetők azzal „menekülnek”, hogy panzióvá, közösségi szálláshellyé vagy szállodává minősítik az ingatlanokat.

A helyzetről a VI. kerületi polgármester, Soproni Tamás az InfoRádióban elmondta: úgy tapasztalják, hogy az Airbnb-ügyben a döntő többség törvénytisztelően jár el, ezek a típusú szálláskiadások javarészt megszűntek, azonban sajnos kaptak olyan bejelentéseket is, amelyek alapján nem mindenkinek irányadó a törvény.

„Az elmúlt néhány napban 60 szálláshelyen tartottunk hatósági szemlét, ami nem feltétlenül kötelező egyébként a büntetés kiszabásához, hiszen az online adatok, információk, illetve a különböző vallomások – akár a szomszédok részéről is – elegendőek lehetnek ehhez, de a 60 szálláshely közül számos olyan volt, amely sajnos továbbra is nyitva tart, noha nincs erre jogi lehetőség” – számolt be a kerületvezető a látottakról.

Bejelentéseket egyébként továbbra is várnak a Terezvaros.hu/illegalis oldalon, és a lakók, akik fel vannak háborodva azon, hogy esetleg az ő házukban is található olyan Airbnb, amely még mindig üzemel, noha nem lehetne, írnak is a kerületnek.

A szabályszegőkre hatósági eljárás vár. A kiszabható bírság mértéke változó, hiszen szálláshelyenként magánszemély esetén 200 ezer forint, gazdasági társaság esetén 2 millió forint. Ehhez még hozzájön nagyon sok egyéb költség is, hiszen ha a NAV-hoz át kell adni az ügyet, végrehajtási bírság is jön, naponta több milliós nagyságrendben, ami a kerület szerint kellő elrettentő erővel bírhat.

Az ellenőrzésnek figyelemfelkeltő része is van: piros címkéket helyeznek ki azoknak a lakásoknak az ajtajára, ahol tiltott tevékenység zajlik. Erről a polgármester azt mondta: hasonlóan ahhoz, amikor a NAV bezárat egy vendéglátóhelyet vagy üzlethelyiséget, ezeket az ingatlanokat is megjelölik, hogy tájékoztassák a környéken élőket a folyamatban lévő vizsgálatról.

„Nemcsak az ajtón egyébként, hanem

a társasház tájékoztató tábláján is megtesszük ezt a tájékoztatást a lakók felé, hogy tudják, vettük a bejelentésüket, és vizsgálat indult az adott ingatlannal kapcsolatban”

– tette hozzá Soproni Tamás.

A január 1-jével életbe lépett tilalomra azért volt szükség, mert rengeteg lakossági panaszt kapott a kerületvezetés a közösségi együttélés szabályainak be nem tartásával kapcsolatban az érintett társasházakból. Terézvárosban most bíznak benne, hogy a lakáskiadás elmozdul a hosszú táv irányába, ezt elősegítendő 75 százalékos adókedvezményt is bevezettek az építményadó alól a hosszú távú kiadásokra.