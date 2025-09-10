ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Reakciók a drónokra - Európa hangereje emelkedik

Infostart

Az európai országok vezetői egymás után ítélik el a lengyel légtér durva megsértését.

Keir Starmer brit kormányfő: „Ez egy rendkívül meggondolatlan lépés volt Oroszország részéről, és csak arra emlékeztet minket, hogy Vlagyimir Putyin elnök égbekiáltóan semmibe veszi a háború befejezésére tett erőfeszítéseket és folyamatosan bombázza az ártatlan ukránokat. Addig fokozzuk a Putyinra nehezedő nyomást, amíg nem lesz igazságos és tartós béke Ukrajnában. Kapcsolatban állunk a lengyel kormányfővel, akit támogatunk."

Emmanuel Macron francia elnök „egyszerűen elfogadhatatlannak” nevezte a történteket, és bejelentette, hogy hamarosan találkozik Mark Rutte NATO-főtitkárral.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa azt nyilatkozta, hogy Európa növeli a védelmi beruházásait Oroszország „felelőtlen” cselekedeteit követően. „A békét és a biztonságot Európában nem lehet magától értetődőnek venni” – tette hozzá.

Petr Fiala a cseh miniszterelnök szerint „nehéz elhinni”, hogy az orosz dróntámadás Lengyelország ellen a véletlen műve volt. Azzal vádolta Moszkvát, hogy „szánt szándékkal próbálgatja, meddig mehet el”.

Alexander Stubb finn elnök azt hangoztatta, hogy Oroszország „eszkalációra törekszik”, és „felelősség terheli” Lengyelország légterének megsértéséért.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is elfogadhatatlannak nevezte, hogy az oroszok megsértették Lengyelország szuverenitását mondván, "az Ukrajna elleni orosz agresszió és háború egész Európa biztonságát fenyegeti", "Lengyelországnak minden joga megvan a légterének védelméhez. NATO-szövetségesként és EU-tagként teljes mértékben támogatjuk Lengyelországot. Svédország és Lengyelország egységesen támogatja Ukrajnát” - mondta.

Edgars Rinkevics lett elnök az X-en közzétett üzenetében fejezte ki "teljes támogatását és szolidaritását" Lengyelországgal és szövetségeseivel. Mint mondta: "az orosz agresszió Ukrajnában közvetlenül érint minket, és megfelelő intézkedéseket kell tenni"

Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szintén "mélységesen aggasztónak és teljes mértékben elfogadhatatlannak" nevezte Oroszország lépését, megerősítve Norvégia "rendíthetetlen támogatását szövetségesünk, Lengyelország és az európai biztonság iránti közös elkötelezettségünk iránt".

Mark Rutte, a NATO főtitkára felelőtlenségnek nevezte a lengyel légtér megsértését, függetlenül attól, hogy szándékos volt-e. Rutte azt hangoztatta, hogy a NATO-szövetségesek teljes szolidaritásukat fejezték ki Lengyelországgal. Azt is elmondta, hogy a Lengyelországba betört orosz drónok elleni harcban Hollandia, Olaszország és Németország is részt vett.

A Kreml egyelőre nem nyilatkozik

A BBC idézte Dmitrij Peszkovot, aki újságírók kérdésére csak annyit válaszolt: „Nem szeretnénk ehhez semmit hozzáfűzni. Ez nem a mi dolgunk, hanem a védelmi minisztériumé". A Moszkvát ért nyugati vádakra pedig azt mondta: „Az EU és a NATO vezetése naponta provokációkkal vádolja Oroszországot, általában anélkül, hogy ezt bizonyítékokkal is alátámasztaná.”

