2026. január 12. hétfő
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél az egészségügyi dolgozóknak felajánlott méz átadásán, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport sajtótájékoztatóján Budapesten, az Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága udvarán 2020. május 6-án. A segitunkegymasnak.hu felhívására reagálva az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrármarketing Centrum 2000 kilogramm mézet ajánlott fel az egészségügyi dolgozók számára.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
Olyan esetük is volt, hogy a mentős törte el a lábát, mert elcsúszott a jégen: kitart a sarkvidéki hideg, lefagytak az utak, és újra jön az ónos eső. Ilyenkor a mentőknek is több a munkájuk a szokásosnál – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.

A mentőszolgálatnál minden digitális adat folyamatosan bekerül egy rendszerbe, és mérjük a változásokat. Az látszik, hogy körülbelül 10 százalékkal több a munkánk most, mint egy átlagos téli napon. Egy picit javult múlt hétfő óta a helyzet, de így is az elmúlt 24 órában 3486 riasztásuk volt a mentőknek, pedig vasárnap volt – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.

„A legjellemzőbb esetünk belgyógyászati megbetegedés, rosszullét, vérnyomásprobléma, de sajnos előfordulnak közlekedési balesetek is”

– tette hozzá. Továbbra is sok helyen síkosak az utak, számítani kell erre, és lehetőleg meg kell előzni az elesésből származó végtagsérüléseket, fejsérüléseket.

De ezekben a napokban legnagyobb veszélyt az alacsony hőmérséklet, az extrém hideg jelenti, különösen azokra, akik gyengén fűtött vagy fűtetlen lakásban élnek – folytatta, és tanácsot is adott: ilyenkor az az elsődleges, hogy kímélje magát, aki tudja magáról, hogy nagyon rossz a tűrőképessége, gyenge fizikai állapotban van, krónikus betegségben szenved. Például a hólapátolás egy olyan extrém munka, amit ilyenkor nagyon óvatosan, vagy egyáltalán nem kell csinálni, ha valaki nincs igazán jó fizikai állapotban.

Az összefogás egy fontos üzenet, próbáljunk odafigyelni azokra, akik a környezetünkben élnek, segítségre szorulnak, nincsenek könnyű napok előttünk és mögöttünk sem.

A mentők számára a közlekedési helyzet talán múlt hét kedden volt a legnehezebb, amikor nagyon sok helyen váltak szinte járhatatlanná az utak, és néha a katasztrófavédelem segítségével kellett egy-egy mentőautót kiszabadítani – mondta Győrfi Pál, hozzátéve: voltak helyszínek, ahol az utolsó útszakaszt már gyalog tették meg a bajtársak, cipelve a felszerelésüket, hogy mindenhová odaérjen a segítség. Most viszonylag jó a helyzet. A hófúvások tegnap még egy-két helyen gondot okoztak, és mi is nézzük folyamatosan az előrejelzéseket, hogy vajon ma éjszaka, holnap mire számíthatunk – tette hozzá.

„Körülbelül 10 százalékkal nőtt az esetszám. Ezt a növekedést még tudjuk a normál kapacitással működtetni, de a normál kapacitás azt jelenti, hogy

maximumon pörög a mentőszolgálat, tehát országszerte 783 mentőegységünk, hét mentőhelikopterünk van szolgálatban.

Most már, hogy egységes az ügyeleti rendszer és a mentés, a mobil ügyeleti egységeinket is be tudjuk vonni, és természetesen, ha rendkívüli helyzet van, akkor tartalék kapacitást is tudunk mobilizálni” – mondta Győrfi Pál.

A kérdésre, hogy maguk a mentősök hogyan védik magukat ilyen időben, azt mondta: a felkészülés a legfontosabb. „Igyekeztünk minden mentőállomáson előre ellenőrizni a fűtési rendszereket, hiszen ez minden évben kritikus dolog. Nagyon sok épületünk régi infrastruktúrával működik. A korszerű mentőautók ilyen szempontból óriási előrelépést jelentenek a régiekhez képest: a járművekben jó körülmények vannak, csak ugye ki kell szállni.

Valamelyik nap volt is egy ilyen sérültünk, aki kiszállt a mentőautóból, a mentőtechnikus bajtársunk rögtön elesett, eltört a lába,

ő volt az egyike az aznapi 750 traumás esetünknek”

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.

