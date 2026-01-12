Győrfi Pál: most 10 százalékkal több a munkánk, mint egy átlagos téli napon

A mentőszolgálatnál minden digitális adat folyamatosan bekerül egy rendszerbe, és mérjük a változásokat. Az látszik, hogy körülbelül 10 százalékkal több a munkánk most, mint egy átlagos téli napon. Egy picit javult múlt hétfő óta a helyzet, de így is az elmúlt 24 órában 3486 riasztásuk volt a mentőknek, pedig vasárnap volt – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.

„A legjellemzőbb esetünk belgyógyászati megbetegedés, rosszullét, vérnyomásprobléma, de sajnos előfordulnak közlekedési balesetek is”

– tette hozzá. Továbbra is sok helyen síkosak az utak, számítani kell erre, és lehetőleg meg kell előzni az elesésből származó végtagsérüléseket, fejsérüléseket.

De ezekben a napokban legnagyobb veszélyt az alacsony hőmérséklet, az extrém hideg jelenti, különösen azokra, akik gyengén fűtött vagy fűtetlen lakásban élnek – folytatta, és tanácsot is adott: ilyenkor az az elsődleges, hogy kímélje magát, aki tudja magáról, hogy nagyon rossz a tűrőképessége, gyenge fizikai állapotban van, krónikus betegségben szenved. Például a hólapátolás egy olyan extrém munka, amit ilyenkor nagyon óvatosan, vagy egyáltalán nem kell csinálni, ha valaki nincs igazán jó fizikai állapotban.

Az összefogás egy fontos üzenet, próbáljunk odafigyelni azokra, akik a környezetünkben élnek, segítségre szorulnak, nincsenek könnyű napok előttünk és mögöttünk sem.

A mentők számára a közlekedési helyzet talán múlt hét kedden volt a legnehezebb, amikor nagyon sok helyen váltak szinte járhatatlanná az utak, és néha a katasztrófavédelem segítségével kellett egy-egy mentőautót kiszabadítani – mondta Győrfi Pál, hozzátéve: voltak helyszínek, ahol az utolsó útszakaszt már gyalog tették meg a bajtársak, cipelve a felszerelésüket, hogy mindenhová odaérjen a segítség. Most viszonylag jó a helyzet. A hófúvások tegnap még egy-két helyen gondot okoztak, és mi is nézzük folyamatosan az előrejelzéseket, hogy vajon ma éjszaka, holnap mire számíthatunk – tette hozzá.

„Körülbelül 10 százalékkal nőtt az esetszám. Ezt a növekedést még tudjuk a normál kapacitással működtetni, de a normál kapacitás azt jelenti, hogy

maximumon pörög a mentőszolgálat, tehát országszerte 783 mentőegységünk, hét mentőhelikopterünk van szolgálatban.

Most már, hogy egységes az ügyeleti rendszer és a mentés, a mobil ügyeleti egységeinket is be tudjuk vonni, és természetesen, ha rendkívüli helyzet van, akkor tartalék kapacitást is tudunk mobilizálni” – mondta Győrfi Pál.

A kérdésre, hogy maguk a mentősök hogyan védik magukat ilyen időben, azt mondta: a felkészülés a legfontosabb. „Igyekeztünk minden mentőállomáson előre ellenőrizni a fűtési rendszereket, hiszen ez minden évben kritikus dolog. Nagyon sok épületünk régi infrastruktúrával működik. A korszerű mentőautók ilyen szempontból óriási előrelépést jelentenek a régiekhez képest: a járművekben jó körülmények vannak, csak ugye ki kell szállni.

Valamelyik nap volt is egy ilyen sérültünk, aki kiszállt a mentőautóból, a mentőtechnikus bajtársunk rögtön elesett, eltört a lába,

ő volt az egyike az aznapi 750 traumás esetünknek”

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.