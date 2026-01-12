A megkerülhetetlen erő - Nézőpont-elemzés a Fidesz-kongresszusról

Az elemző kiemelte, hogy az Európai Parlament mindhárom jobboldali pártcsaládjának vezető képviselői köszöntötték a kormánypártot és sok sikert kívántak Orbán Viktornak a 2026-os választásokhoz. Ez jelzi, hogy a Fidesz nemzetközi szinten is megkerülhetetlen erőnek számít.

Pártokon átívelő szövetségek

A Nézőpont Intézet értékelése szerint különösen beszédes, hogy két, a Patrióták Európáért csoporttal rivális pártcsalád vezetői is tiszteletüket fejezték ki.

A partióták közül Marine Le Pen (Franciaország), Andrej Babiš (Csehország) és Santiago Abascal (Spanyolország) küldött üzenetet.

Európai Konzervatívok és Reformistáktól Mateusz Morawiecki korábbi lengyel és Giorgia Meloni jelenlegi olasz miniszterelnök is támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

A Szuverén Nemzetek Európája poltikausa Alice Weidel, az AfD vezetője is köszöntötte a kongresszust.

Zemplényi Lili hangsúlyozta, hogy

Giorgia Meloni videója világos üzenet.

Hiába tartozik a Fidesz és az olasz kormánypárt más EP-frakcióba, Meloni az uniós kérdésekben láthatóan szívesebben dolgozik együtt a jelenlegi magyar vezetéssel, mint annak belföldi riválisaival.

Kormányzóképesség és kapcsolati tőke

Az elemzés szerint a szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszer közvetlen helyzetelőnyt jelent Magyarország számára. A globális politikai erőközpontokba – így például a Fehér Házba is – bejárást biztosító személyes kapcsolatok lehetővé teszik a magyar érdekek hatékony képviseletét a „zűrzavaros” nemzetközi helyzetben.

A Nézőpont Intézet munkatársa az elemzés végén összehasonlítást is tett, felvetve a kérdést: a Fidesszel szemben a Tisza Párt milyen valós nemzetközi tapasztalatot vagy kapcsolatrendszert tud felmutatni a Manfred Weberrel és Ursula von der Leyennel készült közös fényképeken túl? Az intézet szerint a nemzetközi partnerek hétvégi „összezárása” a Fidesz mögött a párt tapasztalatát és kormányzóképességét igazolja.