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MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

Újabb kutatófúrásokat végezhet a Mol

Infostart / MTI

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal – közölte a vállalat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá vegyesvállalati partnereivel, a Repsollal és a Türkiye Petrolleri A.O.-val (TPAO) a Földközi-tenger egyik offshore kutatási területére, amelyre korábban kutatási engedélyt szerzett. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából.

A termelésmegosztási megállapodás aláírása fontos mérföldkő a líbiai kutatási tevékenységek előmozdítása szempontjából. A Mol-csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. A Repsollal és a TPAO-val együtt a Mol-csoport közös ajánlatot nyújtott be az úgynevezett O7-es offshore blokkra és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. A O7-es blokkra vonatkozóan vállalt minimális munkaprogram szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást foglal magában.

A közleményben Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója kifejtette, a Repsollal és a TPAO-val közös projektjük a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében. Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja.

Hozzátette, elkötelezettek amellett, hogy szakértelmünkkel hozzájáruljanak Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítik Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát.

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