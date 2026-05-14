Nem találná ki, mennyivel drágulnak a mobilcsomagok – érzékelhetően

A Magyar Telekom, a Yettel és a One is áremeléseket tervez végrehajtani, miután vége lett a Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter által 2025 áprilisában kért áremelési szünetnek. Mindhárom cég bejelentette, hogy a tavalyi inflációnak megfelelően 4,4 százalékkal emel az árain, és visszavezetik az inflációkövető díjkorrekciót – írta meg a HVG.

A Magyar Telekom 2026. július 1-i hatállyal fog árat emelni, az idén március 12-től érvényben lévő díjcsomagokra kötött ügyfélszerződéseket a változás ugyanakkor nem érinti. Hozzáteszik, a Yettel esetében július 31-ig kerül sor a díjemelésre, ugyanakkor a perc- és SMS-díjakat, valamint a kiegészítő szolgáltatások díjait a változás nem érinti. Ők azt is kiemelték, hogy azon tarifacsomagok esetében, ahol az adatkeret nem teljes mértékben felhasználható az 1-es díjzónában, ott a roaming adatkeretek is arányosan növekednek.

A One (korábbi Vodafone) pedig szeptember 1-től fog árat emelni. Ez nem érinti a havidíjkedvezményeket, nem vonatkozik a kiegészítő havi előfizetési díjakra, az opcionális csomagok havidíjaira és a forgalmi díjakra. A vezetékes televízió-, telefon- és internetszolgáltatások esetében ugyanakkor nem lesz automatikus inflációkövető díjemelés – írják a cikkben.