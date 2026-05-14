ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.48
usd:
306.15
bux:
132426.66
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az autó vezetője egy mobiltelefont tart a kezében.
Nyitókép: Pixabay

Nem találná ki, mennyivel drágulnak a mobilcsomagok – érzékelhetően

Infostart

Véget ért az önkéntes áremelési korlátozás időszaka, amelyet Nagy Márton kért egy éve.

A Magyar Telekom, a Yettel és a One is áremeléseket tervez végrehajtani, miután vége lett a Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter által 2025 áprilisában kért áremelési szünetnek. Mindhárom cég bejelentette, hogy a tavalyi inflációnak megfelelően 4,4 százalékkal emel az árain, és visszavezetik az inflációkövető díjkorrekciót – írta meg a HVG.

A Magyar Telekom 2026. július 1-i hatállyal fog árat emelni, az idén március 12-től érvényben lévő díjcsomagokra kötött ügyfélszerződéseket a változás ugyanakkor nem érinti. Hozzáteszik, a Yettel esetében július 31-ig kerül sor a díjemelésre, ugyanakkor a perc- és SMS-díjakat, valamint a kiegészítő szolgáltatások díjait a változás nem érinti. Ők azt is kiemelték, hogy azon tarifacsomagok esetében, ahol az adatkeret nem teljes mértékben felhasználható az 1-es díjzónában, ott a roaming adatkeretek is arányosan növekednek.

A One (korábbi Vodafone) pedig szeptember 1-től fog árat emelni. Ez nem érinti a havidíjkedvezményeket, nem vonatkozik a kiegészítő havi előfizetési díjakra, az opcionális csomagok havidíjaira és a forgalmi díjakra. A vezetékes televízió-, telefon- és internetszolgáltatások esetében ugyanakkor nem lesz automatikus inflációkövető díjemelés – írják a cikkben.

Kezdőlap    Gazdaság    Nem találná ki, mennyivel drágulnak a mobilcsomagok – érzékelhetően

mobiltelefon

áremelés

nagy márton

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni
Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

Magyar Péter: az új kormány nem fizeti ki a HM 1300 milliárd forintos szerződését

Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt

A pénzügyminiszter vétózhatja a 250 millió fölötti kötelezettségvállalásokat

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány, a részletek már a Magyar Közlönyben

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó újságírója. Simon Rita szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.
 

Orbán Anita bekérette: a Külügyminisztériumban járt Oroszország budapesti nagykövete

Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő csúcstalálkozó Pekingben: a háború, a kereskedelem és Tajvan is terítékre került

Sorsdöntő csúcstalálkozó Pekingben: a háború, a kereskedelem és Tajvan is terítékre került

Donald Trump közel egy évtized után először látogatott Kínába amerikai elnökként, ahol Hszi Csin-ping nagyszabású fogadtatást rendezett számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

The mayor of Greater Manchester says "change is needed at a national level" as he confirms he'll try to stand in the Makerfield seat being vacated by Josh Simons.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 17:35
Nőnek a lakossági banki költségek, sorra jelentik be a drágítást a pénzintézetek – itt a határidő
2026. május 14. 10:27
A német külkereskedelem „visszaszeretett” a régiónkba – mutatjuk, miért
×
×