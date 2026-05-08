ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.63
usd:
302.21
bux:
134092.96
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Félszáz! Már ennyi tehervonat ment végig a Budapest–Belgrád vasútvonalon, az 50. áruszállító épp ma lépett ki a határon – számolt be a közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója
Nyitókép: ÉKM/Facebook

Csigatempóval vánszorog a magyar vasúti teherfuvarozás

Infostart / InfoRádió

Az uniós források lehívása azonban segíthet a folyamaton.

Komoly aggodalomra ad okot a Hormuzi-szoros helyzete, amely a gázolajárak emelkedésébe már beépült, gyakorlatilag minden szállítási ágat fog érinteni. Mindeközben itthon a vasúti fuvarozás is komoly kihívások előtt áll – mondta el Pekár János, a Magyar Szállítmányozók Szövetségének főtitkára az InfoRádióban.

Hozzátette, a konténeres szállítás tekintetében különösen a Vörös-tenger hajózhatatlansága jelent problémát, így Afrikát meg kell kerülnie a konténeres hajók többségének. Ugyanakkor olyan kicsi része a tengeri konténerben érkező áruk árának a tengeri szállítási költség, hogy gyakorlatilag észrevehetetlen módon, fokozatosan épült be az árakba az elmúlt években.

A Covid előtti szintre valószínűleg nem fognak visszatérni az árak

– emelte ki Pekár János.

Ugyanakkor van olyan viszonylat, ahol csökkentek az árak a Covid előtti szinthez képest, mint például a Magyarországból Kínába irányuló légi szállítmányozás. Az Ázsiából Európába irányuló szállítmányozásban közben áremelés volt tapasztalható – mondta el a főtitkár.

Hangsúlyozta, hogy a vasút állhat a legnagyobb kihívások előtt. Itthon az infrastruktúra gyakorlatilag évtizedek óta nem fejlődik, a karbantartásra sem költünk eleget. Az uniós források lehívása segíthet a folyamaton, de rövid távon nem várható jelentős javulás. Jelenleg a magyar vasúti áruszállítás átlagsebessége egyébként 16 km/h.

Az európai Green Deal keretében 2030-ra a közúti áruszállítások 30 százalékát, 2050-re pedig a hosszú távú közúti áruszállítások 50 százalékát vasútra kellene terelni. Jelenleg a teljes áruszállításnak több mint 80 százaléka közúti, a maradék 20 százalékon pedig osztozik a többi mód. A vasúti jelenleg 15 százalékot tehet ki – magyarázta Pekár János.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Csigatempóval vánszorog a magyar vasúti teherfuvarozás

vasút

tehervonat

pekár jános

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Molnár Judit: az irodák a végsőkig kitartanak, mégis lehetnek utólagos áremelések

Molnár Judit: az irodák a végsőkig kitartanak, mégis lehetnek utólagos áremelések
Az iráni háború, és az amiatti kerozinhiány egyelőre nincs hatással a nyári charterjáratokra, az utazási irodák gond nélkül tudják foglalni és indítani őket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit ugyanakkor beszélt az utólagos áremelések lehetőségeiről és feltételeiről is.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Újabb képviselők kapták meg mandátumukat

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Legfőbb ügyész: ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerezzük

VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadt, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár kissé emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék estek, és Európában is csökkenéseket látni, a hangulaton nem segít, hogy Donald Trump ismét felemlegette a vámokat. Itthon a Molra figyelnek a befektetők, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként, a Telekom pedig ma már osztalék nélkül forog, ennek megfelelően esik az árfolyam. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden szem a magyar bringásokon: hamarosan indul a hazai körverseny

Minden szem a magyar bringásokon: hamarosan indul a hazai körverseny

Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye: az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át, a vár látványos panorámájával zárul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 13:34
Elemző: minden jel szerint emelkedni fog az infláció
2026. május 8. 12:28
Elérte az éves cél 70 százalékát a költségvetési hiány
×
×