Csigatempóval vánszorog a magyar vasúti teherfuvarozás

Komoly aggodalomra ad okot a Hormuzi-szoros helyzete, amely a gázolajárak emelkedésébe már beépült, gyakorlatilag minden szállítási ágat fog érinteni. Mindeközben itthon a vasúti fuvarozás is komoly kihívások előtt áll – mondta el Pekár János, a Magyar Szállítmányozók Szövetségének főtitkára az InfoRádióban.

Hozzátette, a konténeres szállítás tekintetében különösen a Vörös-tenger hajózhatatlansága jelent problémát, így Afrikát meg kell kerülnie a konténeres hajók többségének. Ugyanakkor olyan kicsi része a tengeri konténerben érkező áruk árának a tengeri szállítási költség, hogy gyakorlatilag észrevehetetlen módon, fokozatosan épült be az árakba az elmúlt években.

A Covid előtti szintre valószínűleg nem fognak visszatérni az árak

– emelte ki Pekár János.

Ugyanakkor van olyan viszonylat, ahol csökkentek az árak a Covid előtti szinthez képest, mint például a Magyarországból Kínába irányuló légi szállítmányozás. Az Ázsiából Európába irányuló szállítmányozásban közben áremelés volt tapasztalható – mondta el a főtitkár.

Hangsúlyozta, hogy a vasút állhat a legnagyobb kihívások előtt. Itthon az infrastruktúra gyakorlatilag évtizedek óta nem fejlődik, a karbantartásra sem költünk eleget. Az uniós források lehívása segíthet a folyamaton, de rövid távon nem várható jelentős javulás. Jelenleg a magyar vasúti áruszállítás átlagsebessége egyébként 16 km/h.

Az európai Green Deal keretében 2030-ra a közúti áruszállítások 30 százalékát, 2050-re pedig a hosszú távú közúti áruszállítások 50 százalékát vasútra kellene terelni. Jelenleg a teljes áruszállításnak több mint 80 százaléka közúti, a maradék 20 százalékon pedig osztozik a többi mód. A vasúti jelenleg 15 százalékot tehet ki – magyarázta Pekár János.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.