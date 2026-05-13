2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Pénzügyek, befektetés, infláció, pénzmegtakarítás.
Nyitókép: Getty Images/Atomic62 Studio

Növekvő inflációra számít az Oeconomus

Infostart / InfoRádió

A szolgáltatási szektorban, így a bankok és telekommunikációs cégek körében meghirdetett önkéntes áremelési stop feloldása várhatóan nem emeli viszont érdemben az inflációt.

A közel-keleti konfliktus továbbra is erős kockázatot jelent az inflációra, amely több csatornán keresztül is begyűrűzhet a magyar gazdaságba. Az év végére akár 5 százalék fölé is nőhet az infláció – nyilatkozta Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az InfoRádióban.

Hozzátette, hogy több hazai intézkedés is mérsékli ennek hatását, így például a védett üzemanyagárak vagy pedig a rezsicsökkentés intézménye, az új kormány intézkedései ezzel kapcsolatban jelentős hatással lehetnek. A bankok és telekommunikációs cégek esetében érvényben lévő önkéntes áremelési stop feloldása viszont várhatóan nem emeli érdemben az inflációt. Ugyanakkor a várakozásoknak megfelelően tovább gyorsult az infláció áprilisban, átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg a fogyasztói árak az előző év azonos havi értékeit. Ezzel a jegybank 2-4 százalék közötti inflációs toleranciasávjának alsó tartományába került a mutató.

Éves átlagban az év eleji kedvező inflációs adatok miatt jóval alacsonyabb átlagos inflációt várnak 2026-ra tavalyhoz képest

– hangsúlyozta Erdélyi Dóra.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Az Oeconomus elemzésében az is olvasható, hogy a forint árfolyamának erősödése továbbra is támogatóan hat a hazai inflációra. A forint ugyanis az euróval szemben több mint 5 százalékkal, a dollárral szemben pedig több mint 6 százalékkal erősödött márciusról áprilisra. Ez hatással van az importtermékek árára, a szolgáltatások árára, és az üzemanyagok árára is.

Emellett világszinten növekszik a kőolaj ára, és a földgáz világpiaci ára is. Továbbá áremelkedésre kell számítani a műtrágyák, műanyagok, gyógyszerek esetében is. Az élelmiszerek ára viszont nem növekszik olyan nagy mértékben, 2026 elején alacsony élelmiszerinflációval lehetett találkozni. A hazánkban mért infláció mindeközben márciusban a hetedik legalacsonyabb volt az EU-ban – teszik hozzá.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

A kisbefektetők egyre inkább hátat fordítanak az egyesült királyságbeli kereskedelmi ingatlanoknak: az elmúlt öt évben 20 milliárd fonttal csökkent az ingatlanalapokban és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokban, azaz SZIT-ekben tartott vagyon. A szektor hozamai messze elmaradnak a teljes részvénypiac teljesítményétől, ahogy a magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták - tudósított a Financial Times.

Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.

His talks with the health secretary, seen as a potential leadership rival, come after the PM resisted Labour calls to stand down.

