Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Molnár Judit: az irodák a végsőkig kitartanak, mégis lehetnek utólagos áremelések

Az iráni háború, és az amiatti kerozinhiány egyelőre nincs hatással a nyári charterjáratokra, az utazási irodák gond nélkül tudják foglalni és indítani őket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit ugyanakkor beszélt az utólagos áremelések lehetőségeiről és feltételeiről is.

A charterjáratokat az utazási irodák már jó néhány hónappal ezelőtt lekötötték, szerződtek rájuk, a kérdés az, hogy milyen lesz a kereslet. Ha csökken, akkor az utazási irodák szükség szerint megállapodhatnak repülőgépek összevonásáról, ez egy bevett gyakorlat.

„Egyelőre ezek a járatok rendben tudnak üzemelni, de az valóban kérdés, hogy ha ez a helyzet nem változik, az milyen hatással lesz a kerozin árára, és hogyha az ár drasztikusan emelkedni fog, akkor lehet, hogy a légitársaság ezt továbbhárítja az utazási irodára, amely pedig adott esetben kénytelen lehet árat emelni. Az utazási irodák rendkívül szigorú jogszabályi környezetben tevékenykednek és kormányrendelet határozza meg az általuk alkalmazható általános szerződési feltételeket.

Az áremelésre vonatkozó előírás azt mondja ki, hogy indokolt esetben – ilyen például az üzemanyagár-változás vagy a hatósági árváltozás – az utazási iroda jogosult megemelni a részvételi díjat”

– mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Hozzátette: két korlát van.

  • Az egyik egy összegbeli, vagyis az emelés maximum a részvételi díj 8 százaléka lehet,
  • a másik egy időbeli, ugyanis az út indulását megelőző 20 napon kívül lehet csak árat emelni.

Ha ezen két feltételt betartva árat emel az iroda, az utas ugyan elállhat a szerződéstől, de csak bánatpénz megfizetése mellett. Ha viszont 20 napon belül történik az áremelés, és meghaladná a 8 százalékot, akkor az utas indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

„Ám ha visszatekintek az elmúlt jó néhány évre, és azért volt néhány vis major jellegű esemény az utazási szakmában, azért az utazási irodák a végsőkig húzzák az áremelés kényszerét” – emelte ki Molnár Judit.

Az előfoglalásokkal elmondása szerint nagyon jól állnak most: az év első negyedévében – amely jellemzően az előfoglalási időszak – nagyon jó akciókat adtak ki az utazási irodák, és azokat jól sikerült értékesíteni. Az április és a május első fele minden évben „csendes időszak”,

a foglalások május végéhez és az iskolaév végéhez közeledve indulnak be.

„Emiatt így május legelején még nagyon nehéz megítélni azt, hogy milyen szezon van előttünk, de az elmúlt jó néhány évben azt tapasztaltuk, hogy a magyar és az európai országok utasaiban is rendkívül nagy az utazási kedv, az utazási igény, úgyhogy mi abban bízunk, hogy egy jó szezon előtt vagyunk” – fogalmazott a szakember.

Beszélt a kockázatokról is, egy mostanában tipikus esetet említve. Az utazási irodák által szervezett tengeri hajóutak közül a hajótársaságok a kialakult helyzet miatt törölték a Perzsa-öbölből induló hajóutakat. De közben az utazási iroda már lekötötte, lefoglalta az adott csoport részére a légitársaságnál a repülőjáratot, és lefoglalta a hajótársaságnál a kabinokat. A hajótársaság visszafizette a pénzt az irodának, de nem kapta vissza a pénzt a légitársaságtól. Emiatt igen nagy kockázatot vállalnak az utazási irodák az utazások szervezésében – emelte ki Molnár Judit.

A közelé-keleti háborús helyzet és a kerozinhiány miatt az utasoktól rendkívül sok érdeklődést kapnak mostanában az irodák, és a keresett úti célok is megváltoztak kissé. A MUISZ elnöke szerint felértékelődtek az európai úti célok. Tengerparti nyaralásra nagyon sokan választják a hozzánk legközelebb eső horvátországi Adriát, de népszerű Olaszország vagy Dél-Franciaország is.

„Nagyon sok szakértővel beszéltünk az elmúlt hetekben, és általános vélemény, hogy Európában kevésbé lesz érezhető a kerozinhiánya. Emiatt Törökország, a görögországi szigetek, Ciprus, Málta, tehát a mediterrán térség ugyanúgy elérhető az európai térségben” – mondta Molnár Judit, kiemelve, hogy Ciprus és Törökország esetében is stabilizálódott a turisztikai helyzet. Megemlítette még, hogy

a török-görög-horvát-olasz népszerűségi négyesfogaton kívül Spanyolország is egyre népszerűbb az utazók körében.

Szót ejtett a biztonságról is, ami egyre fontosabb. Mert bár mind a belföldi turizmus kapcsán, mind a horvátországi vagy a környező más országokba történő utazások kapcsán kisebb az utazási irodák szerepe, de ahol már repülőgépes utazásról van szó, vagy egy távoli egzotikus úti célról, ott a biztonság iránti igény rendkívül megerősödött az utazóközönségben.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadt, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár kissé emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék estek, és Európában is csökkenéseket látni, a hangulaton nem segít, hogy Donald Trump ismét felemlegette a vámokat. Itthon a Molra figyelnek a befektetők, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként, a Telekom pedig ma már osztalék nélkül forog, ennek megfelelően esik az árfolyam.

Jövő vasárnap Veszprémben ér célba a Tour de Hongrie mezőnye: az utolsó szakasz a Szent István völgyhídon át, a vár látványos panorámájával zárul.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

