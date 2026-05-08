2026. május 8. péntek Mihály
Senior woman in the city
Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

Elemző: minden jel szerint emelkedni fog az infláció

Infostart / InfoRádió

Emellett még nem ismertek az új kormány tervei az árrésstopok kivezetéséről, illetve az üzemanyagok védett árának eltörléséről sem.

Már márciusban megtört az infláció csökkenésének üteme, akkor 1,8 százalékra emelkedett. Most pedig, áprilisban tovább kúszott felfelé 2,1 százalékra. A Portfolio által megkérdezett elemzők 2 százalék körüli értékre számítottak, tehát nem okozott meglepetést az adat – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Éves alapon az élelmiszerek áremelkedése 1,5 százalékos volt, amely adatban már nincsen benne az árrésstopok bázishatása. Havi alapon például 0,1 százalékos volt az élelmiszerek áremelkedési üteme. Éves alapon a szeszes italok és dohánytermékek egyébként az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak. Mint kifejtette, havi alapon a ruházkodási cikkeknél látszódott 1,5 százalékos áremelkedés, de hagyományosan ez a szezonalitás miatt az áprilisi hónapban mindig meg szokott ugrani.

A szakértők a következő hónapokban fokozatosan emelkedő inflációra számítanak

– tette hozzá Beke Károly.

Elmondta, hogy az év végére akár már az 5 százalékot is elérheti az inflációs ráta.

Az árrésstopok kivezetésének esetleges hatásai még nem ismertek.

Hasonló a helyzet az üzemanyagok védett árával. Az év második felében a közel-keleti háború miatt számolnak magasabb inflációval az elemzők.

Egyelőre ennek hatásai meg sem jelentek a hazai fogyasztói árakban, de világszinten már több országban emiatt emelkednek az árak. Továbbá júliusban jöhetnek a tavaly év közepén elhalasztott szolgáltatói áremelések.

Minden jel tehát arra mutat, hogy emelkedő inflációra lehet számítani – összegezte az elemző.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Nagy döntés előtt a miskolci kkv-k: kivárás vagy beruházás a következő lépés?

A miskolci és észak-magyarországi kkv-k egyszerre küzdenek magas költségekkel, ingadozó kereslettel és munkaerőhiánnyal, miközben a fejlesztés és technológiai felzárkózás versenyképességi kérdéssé vált. A támogatott hitelek és a Széchenyi Kártya Program kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy a vállalkozások mikor és hogyan tudnak ebben előrelépni. A KAVOSZ és a Portfolio országos roadshow-jának következő állomása 2026. május 13-án Miskolcon lesz, ahol a kkv-k forrásszerzési lehetőségeiről, a gazdasági kilátásokról és a digitalizáció kihívásairól is szó esik.

Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: ha vettél ilyen brassóit és csirkepaprikást, ne edd meg

A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

