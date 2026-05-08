Elemző: minden jel szerint emelkedni fog az infláció

Már márciusban megtört az infláció csökkenésének üteme, akkor 1,8 százalékra emelkedett. Most pedig, áprilisban tovább kúszott felfelé 2,1 százalékra. A Portfolio által megkérdezett elemzők 2 százalék körüli értékre számítottak, tehát nem okozott meglepetést az adat – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Éves alapon az élelmiszerek áremelkedése 1,5 százalékos volt, amely adatban már nincsen benne az árrésstopok bázishatása. Havi alapon például 0,1 százalékos volt az élelmiszerek áremelkedési üteme. Éves alapon a szeszes italok és dohánytermékek egyébként az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak. Mint kifejtette, havi alapon a ruházkodási cikkeknél látszódott 1,5 százalékos áremelkedés, de hagyományosan ez a szezonalitás miatt az áprilisi hónapban mindig meg szokott ugrani.

A szakértők a következő hónapokban fokozatosan emelkedő inflációra számítanak

– tette hozzá Beke Károly.

Elmondta, hogy az év végére akár már az 5 százalékot is elérheti az inflációs ráta.

Az árrésstopok kivezetésének esetleges hatásai még nem ismertek.

Hasonló a helyzet az üzemanyagok védett árával. Az év második felében a közel-keleti háború miatt számolnak magasabb inflációval az elemzők.

Egyelőre ennek hatásai meg sem jelentek a hazai fogyasztói árakban, de világszinten már több országban emiatt emelkednek az árak. Továbbá júliusban jöhetnek a tavaly év közepén elhalasztott szolgáltatói áremelések.

Minden jel tehát arra mutat, hogy emelkedő inflációra lehet számítani – összegezte az elemző.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.