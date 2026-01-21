ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 21. szerda Ágnes
Rear view of tourist in hotel looking through the window
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Visit Hungary: kampány indul a belföldi forgalom élénkítésére

Infostart / MTI

A belföldi utazási kedv élénkítését célzó kampányt indít a Visit Hungary, amelyhez szálláshelyszolgáltatók és fürdők jelentkezését várják - ismertette Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a TV2 Mokka műsorában.

Hozzátette: az országos kampányban arra kérték a szálláshelyeket, hogy legalább 5 százalék árkedvezményt nyújtsanak, a fürdőhelyek pedig 15 százalékosat. Emellett mindenki szabadon biztosíthat további kedvezményt, vagy "kreatívan kedveskedhet a hozzá látogatóknak" - fogalmazott.

Csendes Olivér elmondta, hogy az országos belföldi kampánnyal a téli rekreációs lehetőségekre szeretnék felhívni a figyelmet, ami az egészség megőrzése érdekében fontos. Tájékoztatása szerint szeretnék megmutatni mindenkinek, hogy télen is érdemes útra kelni belföldön.

A Feltöltődés elnevezésű integrált kommunikációs kampány 2026. január 26. és február 23. között zajlik,

a kampány kommunikációja televíziós, online, közterületi és közösségi médiafelületeken, továbbá tartalomgyártói együttműködésekben is megjelenik - ismertette, hozzátéve: már most több mint 400 szolgáltató jelentkezett, reményeik szerint a kampányhoz csatlakozó szolgáltatók száma eléri az 500-at. A legutóbbi, hasonló tartalmú kampányban több mint 86 millióan nézték meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon. A most induló kampányra is ezen a felületen lehet jelentkezni - tette hozzá a vezérigazgató. A jelentkezési határidő január 22., a csatlakozás a szolgáltatóknak ingyenes a szervezet honlapján közzétett tájékoztató szerint.

idegenforgalom

belföldi turizmus

visit hungary

