Viszik az autókat a fővárosban és még pénzt is kérnek értük

Diósi Dávid, a FÖRI szolgálati igazgatóhelyettese által közölt statisztika szerint az év első hat hónapjában 1767 járművet szállítottak el. Amennyiben a második félév hasonló adatokat hoz, az az elmúlt évek legmagasabb éves elszállítási számát eredményezheti (a 2021-es adat 2252 volt az egész évre vonatkozóan). Az 50 százalékos elszállítási esetekben, amikor a tulajdonos visszatér a helyszínre, 10 ezer forint díjat és helyszíni bírságot szabnak ki - írja a vezess.hu.

Amiért biztosan elviszik az autót

A közösségi közlekedési eszközök (busz/villamos) haladásának, illetve a megállóban történő fel- és leszállásnak akadályozása.

Parkolás kerékpársávon, kereszteződésben, vagy a közlekedés biztonságát veszélyeztetve.

Az elszállítás díja 20 ezer forint (plusz a távolléti helyszíni bírság, amely akár 65 ezer forint is lehet), valamint az átvételi telephelyen naponta 1200 forint tárolási díj fizetendő. Az elszállítás és tárolás bevételei a fővárosi önkormányzathoz kerülnek.

A legtöbb elszállítást igénylő területek főként a belvárosban találhatók, közülük kiemelkedik a XIV. kerületi Városliget (különösen az Állatkert és a Fővárosi Nagycirkusz előtti útja).

A kerékbilincselések száma 2025 első félévében 2097 volt, ami csökkenést jelent a tavalyi év egészéhez képest.

Az elhagyatott, üzemképtelen járművek elszállítása is jelentősen nőtt: fél év alatt 47 roncstól mentesítették a közterületeket, szemben a tavalyi egész éves 20 esettel. Ezen járműveket leginkább a IX. kerületi Népliget parkolóiból gyűjtik össze.